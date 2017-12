SIBU Design unter neuer Leitung

27.12.2017, 00:30 Uhr

mpool group, Düsseldorf, und die Barbato GmbH übernehmen Sibu Design in Ternberg.

TERNBERG. Die mpool group aus Düsseldorf hat im November 2017 den Spezialisten für Oberflächenveredelungen Sibu Design GmbH & Co. KG aus Ternberg (Österreich) im Rahmen einer Unternehmensnachfolge über­nommen.Es wurden 75% der Unternehmensanteile erworben. Zum Kaufgegenstand gehört auch die Unternehmensimmobilie in Ternberg.Herold Barbato, als Geschäftsführer der Gesellschaft hat gleichzeitig 25% der Unternehmensanteile erworben und wird die Geschäfte der Sibu Design GmbH & Co. KG weiter führen.„Mit der mpool group haben wir den unternehmerischen Partner gefunden, den wir uns gewünscht haben! Die mpool group verfügt über sehr gute Verbindungen in die Möbel- , Baustoff- und Sanitärindustrie, welche für uns interessante Absatzmärkte sind.Einen weiteren Vorteil sehen Geschäftsführung und Mitarbeiter darin, dass sich die mpool group nicht als Finanzinvestor sondern als Mitunternehmer sieht. Die Entsendung von Jan Höttges, Christophe Permantier und Herbert Heigl in unseren neu geschaffenen Beirat wird uns auf unserem Expansionskurs helfen wegweisende Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen", so Barbato.Christophe Permantier (Geschäftsführer mpool Beteiligungen GmbH): „Die SibuDesign GmbH & Co. KG ist sowohl in Hinsicht auf Technologie, Umsatz, Ertragsstärke und vor allem auf ihre Mitarbeiter eine Perle! Daher sind wir sehr glücklich, den Akquisitionsprozess in kurzer Zeit umgesetzt zu haben und sind sicher mit Herold Barbato den richtigen Partner zu haben um die Sibu Design GmbH & Co KG am Standort Ternberg erfolgreich wachsen zu lassen.

Die SibuDesign GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von hochwertigen Kunststoffdesignplatten für den Innenbereich. Diese werden für Innenausbau, Möbelbau, Shop Konzept, Fashion, Architektur und Display speziell entwickelt.Die Sibu Design GmbH & Co. KG hat sich durch die 30-jährige Branchenerfahrung als Marktführer etabliert. Das Produktportfolio umfasst mehr als 300 lagernde Dekore. SIBU DESIGN punktet mit trendigen Dekoren, qualitativ hochwertiger Verarbeitung sowie mit kurzen Lieferzeiten und bietet zusätzlich hohe Flexibilität bei Just-in-Time Projekten.Zu den Kunden der Sibu Design GmbH & Co. KG zählen führende Oberflächenhersteller im Weltmarkt, Möbelhersteller und international agierende Textilmarken, welche bei SIBU Design GmbH & Co. KG individuelle Designs für ihr Storelayout entwickeln lassen.Nachhaltigkeit steht dabei immer an erster Stelle – die Sibu Design GmbH & Co. KG produziert ausschließlich in Österreich und garantiert dabei 100% PVC-freie Oberflächen.Gegründet 2006 sind heute unter dem Dach der mpool Beteiligungen GmbH insgesamt 10 Unternehmen bzw. Beteiligungen beheimatet. mpool versteht sich als inhaber­geführte Industrieholding, die gezielt in mittelständische Unternehmen in den klassischen deutschen Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau, Werkstofftechnik und technische Dienstleistungen investiert. Die Investments von mpool sind langfristig angelegt und setzen auf eine nachhaltige Entwicklung der Unternehmen im Beteiligungsportfolio.Der Gesellschafterkreis der mpool Beteiligungen GmbH besteht ausschließlich aus Unternehmern, die das Ziel verfolgen, ein interessantes Portfolio von Mehrheits­beteiligungen von mittelständischen Industrieunternehmen aufzubauen.