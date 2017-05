SKF: Am Puls der Nachhaltigkeit

14.05.2017, 10:44 Uhr

Windkraft gewinnt immer mehr an Bedeutung – Tendenz stark steigend: Bis 2020 soll der weltweite Anteil laut Windenergie Verband GWEC um satte 80 % wachsen. Und SKF Steyr ist mittendrin in dieser dynamischen Entwicklung. Denn das Unternehmen liefert für Windkraftwerke wichtige Schlüsseltechnologien.Eine wesentliche Kernkomponente dieser nachhaltigen Energiegewinnung sind Wälzlager. Und hier ist SKF Steyr international Benchmark. „Wir haben die modernste Generation von Hybridlagern für Windkraftwerke entwickelt“, berichtet Franz Hammelmüller, Vorstandsvorsitzender von SKF Österreich.„Diese Generation verfügt über eine äußerst hohe Laufqualität und ist so konstruiert, dass schädigender Stromdurchgang durch die Wälzlager abgewehrt wird.“ Das führt zu einer langen Lebensdauer der Lager. So können aufwendige Instandhaltungen und hohe Ausfallkosten vermieden werden. Zudem werden die Wartungsintervalle deutlich länger. „Auch das spart Kosten und erhöht die Wirtschaftlichkeit der Windkraftwerke“, zeigt Franz Hammelmüller wichtige Wettbewerbsvorteile auf.

Die neue Technologie war einer der Höhepunkte der SKF Wind Tech Tour, die am 8. Mai d. J. Station im SKF Werk Steyr machte. Über 60 internationale Experten nahmen an der Veranstaltung teil und waren von den Fachvorträgen und Stationen des Rundganges begeistert.Auch diese Veranstaltung zeigt: SKF Steyr zählt zu den Innovationsführern und den Leitbetrieben des Landes. „Gut bleibt, wer immer besser wird. Dabei sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zentralen Erfolgsträger. Denn sie sind es, die den Unterschied zu anderen ausmachen“, ist Franz Hammelmüller stolz auf sein Team. Rund 1.000 Menschen haben bei SKF Steyr einen attraktiven Arbeitsplatz.„Unser Werk ist gut unterwegs“, freut sich Hammelmüller. „Wir bleiben trotz eines fordernden Marktumfeldes auf der Beschleunigungsspur und verstärken uns dafür immer wieder mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Die Bandbreite reicht dabei von erfahrenen Spezialisten bis hin zu Lehrlingen, die eine zukunftsorientierte Berufsausbildung machen möchten.