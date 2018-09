Zahlreiche Gäste bei "Wirtschaft trifft Tourismus"

16.09.2018, 00:37 Uhr

Das Podium war mit Sarah Radinger, Geschäftsstellenleiterin derWirtschaftskammer Steyr, Nationalratsabgeordneten Wolfgang Klinger, Wirtschaftssprecher der FPÖim Nationalrat, sowie dem Gastronom Hans Mader prominent besetzt.Zu Beginn gab es Impulsreferate der drei Podiumsteilnehmer zu Themen wie „ Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Tourismus“ sowie „Tourismus in Steyr in der Praxis“ gehalten. Anschließend diskutierten die Podiumsteilnehmer Themenfelder wie etwa das Wirtshaussterben, den 12-Stunden-Tag, Steyr als Wirtschaftsstandort, den Fachkräftemangel sowie das duale Ausbildungssystem umfangreich mit den Teilnehmern im Saal.„Besonders freut es mich, dass eine bunte Mischung von Unternehmern, Gastronomen, Politikern, Juristen sowie Polizeivertreter anwesend waren“ sagte Kattnigg. Im Anschluss an die Veranstaltung wurde noch längere Zeit bei einem Buffet äußerst angeregt weiter diskutiert.Genau das war das Ziel, einen positiven Gedankenaustausch anzuregen sowie Ideen und Anliegen der Bevölkerung der Region Steyr zu Wirtschafts und Tourismusthemen aufzunehmen.Aufgrund der guten Reflexion der Bevölkerung wirdes eine derartige Veranstaltung mit anderen Schwerpunkten mit Sicherheit in naher Zukunft wieder geben.“ sagt Landtagsabgeordnete Evelyn Kattnigg.