Die Idee dafür war schon lange in den Köpfen, die Zeit für Planung und Umsetzung bot dann die Corona-Zwangspause. Am Wochenende wurde der neue Alpenblumengarten in Schmirn eingeweiht.

SCHMIRN (lg). Ein duftendes "Gartele" ist das neueste Projekt in Schmirn. Der Kräutergarten in Toldern stellt nun den Höhepunkt des Alpenblumen-Rundweges dar. Bis Salbei, Ringelblume und ihre wohltuenden Gefährten erblühen konnten, bedurfte es unzähliger Arbeitsstunden voller rauchender Köpfe und erdiger Hände alle Beteiligten. Kati Früh und Georg Früh vom Gasthaus Olpererblick bedankten sich im Zuge der Eröffnungsfeier am Samstag bei den Mitinitiatoren des TVB Wipptal rund um Helga Beermeister und den mittlerweile 18 Garten-Paten, die mit großen Engagement dabei waren und ihre eigene Garten-Parzellen auch weiterhin betreuen. Eine davon ist Kräuter-Fachfrau Elisabeth "Elli" Mayr. Sie bietet an sechs Terminen im Sommer eine spezielle Kräuterführung vor Ort an.

Kräuterführung mit Elisabeth Mayr:

31. Juli

14. August

20. August

27. August

3. September

10. September

Treffpunkt ist das Gasthaus Olpererblick in Schmirn. Anmeldung direkt bei Elisabeth Mayr unter Tel. 0043 66 4673926 oder per Mail an elisabeth.mayr25@yahoo.at. Die Teilnahme kostet 10,- Euro, für Teilnehmer mit der Gästekarte ist sie kostenlos.