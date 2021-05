Ihre musikalischen Laufbahn eine Krone aufgesetzt haben fünf Schüler der LMS Wipptal. Gold- und Diplomprüfungen geschafft, allen schwierigen Umständen um Trotz!

MATREI. "Es tut so gut, heute hier zu sitzen und euch jungen Musikern zuhören zu dürfen", fasste Musikschulleiter Franz Eller die Stimmung im Matreier Rathaussaal treffend zusammen. Für die Gold- und Diplomprüfungen hatte man im kleinen Rahmen zum Konzert geladen. Fünf Prüflinge stellten ihr musikalisches Geschick unter Beweis und genossen merklich das Gefühl, nach langer pandemie-bedingter Konzertpause wieder auf einer Bühne stehen zu dürfen.

Fünffacher Erfolg!

Die Goldprüfung mit Bravour meisterten Lukas Taxer auf der Klarinette, Victoria Heidegger auf der Querflöte und Sabrina Eller am Saxophon. Ebenso gekonnt überzeugten bei den Diplomprüfungen Lukas Kirchmair und Yasmin Messner, beide auf der Klarinette. Der sichtlich stolze Musikschulleiter Eller, der einige der Kandidaten bereits von Kindesbeinen an selbst begleitet und unterrichtet hat, unterstrich das großartige Engagement der Musikschüler: "Es braucht viel Zeit, Fleiß und Durchhaltevermögen, um so weit zu kommen wie ihr fünf es geschafft habt!"

