Dem Wetter getrotzt und für den großen Einsatz belohnt wurden die Veranstalter des "Picknick am Bauernhof" in Neustift. Wer glaubte, das Fest am Untersillerhof würde sprichwörtlich ins Wasser fallen, der täuschte gewaltig.

NEUSTIFT (lg). Organisatorin und Obfrau der Stubaier Bauern Anita Siller hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, Zelte organisiert und kreative Lösungen gefunden. Heraus kam nicht nur ein gemütliches Fest, sondern zeitweise sogar die Sonne zwischen den Wolken. Das erste "Green Event" im Stubai punktete nicht nur mit Umweltfreundlichkeit. Dank Kulinarikstraße, Kunsthandwerksmarkt, regionalen Musikschmankerln und buntem Kinderprogramm überzeugte das 2. Stubaier Fest des offenen Hoftores auf ganzer Länge mit Liebe zur Regionalität und zum Detail. Nicht entgehen ließen sich das Fest u.a. auch NR Hermann Gahr, Bauernbund-Direktor Peter Raggl, TVB-GF Roland Volderauer und 2. Bauernbundobm.-Stv. Thomas Schweigl, Vize-Bgm. Andreas Gleirscher.

