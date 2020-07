Darf ich mich vorstellen?

Mein Name ist Angelika Kuhnert. Ich bin selbständige Buchhalterin mit über 30 Jahren Praxis – 16 Jahre davon in einer Steuerberatungskanzlei. Hier konnte ich die Welt der Steuern von „der Pike auf“ lernen. Als erste Mitarbeiterin habe ich mich in sämtliche Bereiche wie Buchhaltung, Sekretariat und Personalverrechnung eingearbeitet bis hin zur Bilanzbuchhalterin mit selbständiger Klientenbetreuung. Auch wenn diese Arbeit sehr abwechslungsreich war, fehlte mir doch der direkte Bezug zu einer Firma. Mein Wechsel in die Finanzbuchhaltung bei einer renommierten Autofirma verhalf mir dazu. Mein Wissensgebiet habe ich durch eine langjährige Tätigkeit als Finanzleiterin und Controllerin in zwei internationalen Konzernen erweitert. Im Dezember 2006 habe ich mich als Buchhalterin selbständig gemacht und arbeite in meinem Heimbüro im Wipptal.