STUBAI.Drei Lawinenabgänge lösten am Samstag in Telfes und Neustift Suchaktionen aus, wie sich herausstellte, gab es aber keine Verschütteten.

Kurz vor Mittag ging im freien Skiraum nahe der Bergstation des Skigebietes Schlick 2000 eine Lawine ab. Der Lawinenkegel wurde durch die Bergrettung Vorderes Stubaital mittels LVS, mit einem Lawinenhund sowie mit dem Recco-Suchgerät abgesucht. Nach etwa zwei Stunden wurde die Suche eingestellt. Insgesamt standen 37 Einsatzkräfte der Bergrettungen Vorderes Stubaital und Neustift sowie zwei Hubschrauber im Einsatz.

Großeinsatz für die Bergretter

Am frühen Nachmittag ereigneten sich im Bereich der Stubaier Gletscherbahnen zwei weitere Lawinenabgänge. Die erste Lawine ging unterhalb der 3S-Gondelbahn im freien Skiraum ab, die zweite in der Wilden Grube. Die dortige Skiroute war zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Die beiden Lawinenkegel wurden von der Bergrettung Neustift mit 29 Einsatzkräften, von zwei Mitarbeitern der Gletscherbahnen, sowie einem Bergretter mit einem Lawinenhund abgesucht. Auch zwei Hubschrauber standen wieder im Einsatz. Beide Suchaktionen wurden am späteren Nachmittag eingestellt. Verschüttet wurde da wie dort glücklicherweise niemand.

