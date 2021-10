Erfolgreiche "Feuerwehrmatura" für drei Wipptaler

Im Zuge der "Feuerwehrmatura" in der Landesfeuerwehrschule Telfs konnten LM Mario Mellauner, LM Andreas Hörtnagl und OV Siegfried Plaikner Gold holen!

STEINACH. Am 1. und 2. Oktober fand an der Tiroler Landesfeuerwehrschule in Telfs der 26. Leistungsbewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA) in Gold – die sogenannte „Feuerwehrmatura“ statt. Insgesamt konnten 63 TeilnehmerInnen aus Tirol den Bewerb erfolgreich absolvieren. Zwei Kameraden der Feuerwehr Steinach – LM Mario Mellauner und LM Andreas Hörtnagl – sowie ein Kamerad der Feuerwehr Schmirn – OV Siegfried Plaikner – haben sich nach zeitaufwändiger und intensiver Vorbereitung der Prüfung gestellt

Umfangreiches Wissen

Um das FLA in Gold zu erwerben, haben die TeilnehmerInnen ein umfangreiches Feuerwehrwissen in verschiedenen Disziplinen vorzuweisen – so mussten beispielsweise die wesentlichen Schritte für die Informationsgewinnung zur Ausbildung anhand verschiedener Aufgabenblätter dargelegt werden, Beispiele zum Thema "Löscheinsatz" berechnet werden, anhand eines vorgelegten Brandschutzplanes Planzeichen erkannt und erklärt werden oder auch mündliche Einsatzbefehle nach dem gültigen Befehlsschema an Gruppenkommandanten der eintreffenden Einsatzfahrzeuge zu geben.

Drei Mal Gold

Mit vollem Stolz darf verkündet werden, dass die drei Kameraden aus dem Abschnitt Wipptal den Bewerb um das FLA Gold erfolgreich absolviert haben! "Wir möchten euch recht herzlich zu dieser großartigen Leistung gratulieren!", heißt es seitens Feuerwehr Steinach.