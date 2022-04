Verkehrsunfall unter Suchtgiftbeeinträchtigung – Frau unbestimmten Grades verletzt.

STEINACH. Am Montagabend war ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Brennerstraße bei Stafflach in südliche Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-jährige Deutsche mit ihrem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung. Die Radfahrerin war mit einer Stirnlampe beleuchtet. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der Pkw-Lenker in Richtung St. Jodok abzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende Fahrradlenkerin. Es kam zu einer frontalen Kollision, wobei die Radfahrerin Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich und im Bereich beider Beine erlitt.

Auto gegen Rad



An der Unfallstelle eingetroffene Ersthelfer leisteten erste Hilfe. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht. Der Autolenker wies Symptome einer Beeinträchtigung auf und wurde von der Polizei einem Amtsarzt vorgeführt. Diese stellte eine Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Dem 21-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wurden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet.

