STUBAI/WIPPTAL.Nach Stutbuchaufnahme und Jährlingsbeurteilung steht am Sonntag die Fohlenvorschau in Steinach an.

Einer der wichtigsten Termine im Leben eines Haflingers ist die Beurteilung als dreijährige Stuten und die Eintragung ins Tiroler Zuchtbuch. Beides fand Mitte Mai statt. Wie jedes Jahr haben auch die Züchter im Stubai- und Wipptal auf dieses Event monatelang hingearbeitet, um die Pferde in Top-Zustand präsentieren zu können. Die Mühen haben sich gelohnt – der Haflingerverein Wipptal-Stubai hatte allen Grund zur Freude! Fünf der insgesamt 13 Stuten konnten sich für die Eliteklasse qualifizieren und die Siegerin kam mit der Stute Charmonella der Züchterfamilie Sarah und Robert Peer gar aus Navis! Auch die sieben einjährigen Jungstuten aus dem Verein konnten groß aufzeigen und überzeugten die fachkundige Kommission von ihrer Qualität. Alle Ergebnisse können unter haflinger-tirol.com nachgelesen werden.

Einladung zum Pirchethof



"Der Haflingerverein Wipptal–Stubai blickt positiv in die Zukunft und freut sich auf die Haflinger-Weltaustellung 2021 in Ebbs wo es weiter steil nach oben gehen soll", so Obmann Roland Schöpf aus Steinach. Zuvor steht kommenden Sonntag, den 6. September die diesjährige Fohlenvorschau am Pirchethof bei Familie Reymair in Steinach an. Dabei sind die Fohlen des Jahrgangs 2020 aus dem Verein Wipptal-Stubai zu bewundern. Sie werden von den Zuchtverantwortlichen des Verbandes klassifiziert und in Klassen eingeteilt. Auf zahlreiche Pferdefreunde freut sich der Haflingerpferde Zuchtverein Wipptal-Stubai!

