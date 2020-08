MATREI/MÜHLBACHL/PFONS. Wir starten jetzt im August eine Serie, in der die Bürgermeister von Matrei, Mühlbachl und Pfons noch einmal zur möglichen Gemeindefusion zu Wort kommen sollen.

Wir wollen Hintergründe beleuchten, Beweggründe erfahren und Vor- und Nachteile abwägen. Den Anfang macht Matreis Bürgermeister Paul Hauser, der mit der allfälligen Fusion auch sein Amt niederlegen wird. Was ihn bewegt? Die Bezirksblätter haben nachgefragt.

BEZIRKSBLATT: Herr Bürgermeister, schon nervös die Volksbefragung betreffend?

Hauser: Nein, überhaupt nicht. Ich denke, wir haben eine gute Vorbereitung getroffen und sind ja noch mittendrin in der Information. Bevor am 20. September abgestimmt wird, wollen wir noch vieles klarlegen und erörtern. Die Bürgerinnen und Bürger sollen mit gutem Gewissen mit Ja oder Nein stimmen.

Sie waren von Beginn an für die Kooperation und dann für die Fusion. Warum eigentlich?

Ich war von Beginn an begeistert vom Gedanken, mehr zusammen zu arbeiten. Unsere Verwaltungen, das waren in ihren Bereichen Einzelkämpfer. Jetzt kann sich etwa die Finanzabteilung jeweils vertreten. Wir haben das Bürgerservice verstärkt und die Amtsleiter unterstützen sich gegenseitig. Jeder kann sich auf Schwerpunkte konzentrieren und ich denke, das spüren auch die Bürger. Die Kooperation war für mich immer nur der erste Schritt. Denn wir haben aber auch eine ganz besondere Situation, die tirolweit wahrscheinlich einzigartig ist. Unsere Vereine, die Bildungseinrichtungen, in der Kinderbetreuung oder in der Pflege – wir waren und sind schon immer gemeinsam unseren Weg gegangen. Die Fusion ist die logische Konsequenz und ich kann nur sagen: Ich werde mit frohem Herzen mit Ja stimmen.

Was wird sich aber wirklich ändern?

In erster Linie werden wir als neue, größere Gemeinde mehr Gehör finden. Im Wipptal sind wir dann in etwa mit Steinach vergleichbar. Ein zweiter Hauptort. Und darüber hinaus gehören wir schon zu den größeren Gemeinden in unserem Umfeld. Wir werden auch im Land mit unseren Anliegen mehr Gehör finden. Für die Bürger selbst wird sich aus meiner Sicht nichts Wesentliches ändern. Es sollte eigentlich für alle besser werden, das ist unser Ziel. Wir können unsere Mittel noch besser zum Wohle der Bürger einsetzen. Aber was bisher eigenständig war, wird es auch in Zukunft bleiben. Freiwillige Zusammenschlüsse kann es natürlich geben. Und was bisher schon gemeinsam funktioniert hat, wird in Zukunft vielleicht noch besser harmonieren. Jeder wird ein Pfoner, ein Matreier oder ein Mühlbachler bleiben. Aber in einer Generation werden wir uns vielleicht noch stärker als eine Gemeinde verstehen und gemeinsam viel bewegen!

