Es ist das größte Vorhaben, das die Gemeinde seit dem Bau des Mehrzweckhauses vor rund zehn Jahren realisiert.

SCHMIRN. Am Dienstag vergangener Woche fand im Gemeindeamt Schmirn die finale Besprechung der bauausführenden Firmen statt. Eine Woche später läuft bereits der Abriss des einstigen Gemeindehauses, in dem seit 1993 der Kindergarten untergebracht war. "Ursprünglich wollten wir das Gebäude sanieren, aber die Substanz im Kellerbereich war einfach zu schlecht", erklärt Bgm. Vinzenz Eller, warum sich der Gemeinderat für einen Neubau entschieden hat.

Wohnortnahe Kinderbetreuung



Nach den Plänen von Wolfgang Eller wird in den nächsten Monaten ein moderner, zweistöckiger Kindergarten entstehen. Das Haus wird größer ausfallen, als es das alte war. Dafür wird es künftig allen heute gefragten pädagogischen Anforderungen entsprechen: Zwei Gruppenräume und ein Bewegungsraum sind genauso vorgesehen, wie Sanitäreinrichtungen im Erd- und Obergeschoss und ein Aufzug. Hinzu kommt im Obergeschoss eine großzügige Küche, um bei Bedarf in Zukunft auch Tagesbetreuung mit Mittagstisch anbieten zu können. Das Untergeschoss bleibt derweil das Zuhause der Schützenkompanie Schmirn.

Kostenpunkt 1,5 Millionen Euro



Beabsichtigter Fertigstellungstermin ist Herbst 2022. Die Invesitionskosten werden sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen. Stark gefördert wird das Projekt vom Land Tirol. Kindergartenleiterin Kathrin Knauseder, ihre Assistentin Heidi Auer und die momentan 18 Kindergartenkinder übersiedeln zwischenzeitlich in den Gemeindesaal. Auf den Einzug in den neuen Kindergarten freuen sich alle schon sehr – auch deshalb, "weil die Gemeinde sehr darauf bedacht war, uns in die Planungen miteinzubinden, wir also so manchen Wunsch äußern durften", berichtet Knauseder.

Baustellenvorbereitung mal anders



Bevor an die Eröffnung zu denken ist, wartet jetzt aber erst einmal viel Arbeit auf alle Beteiligten. Und damit die Großen nicht ganz so viel zu tun haben, durften die Kleinen in der Woche vor dem Baustart schon mal kräftig mitanpacken! Da wurde gemeinschaftlich ausgeräumt, gebohrt, gehämmert und gekehrt. Den Kindern hat es sichtlich Spaß gemacht!

