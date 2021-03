Fast fünf Tonnen Kartoffeln aus dem Tiroler Oberland haben die Valser Bauern rund um Ortsbauernobmann Klaus Schmölzer am Wochenende in St. Jodok weiterverkauft. Ene ähnliche Aktion wird nun auch im unteren Wipptal gestartet.

VALS/MÜHLBACHL. Die Mühlbachler Jungbauern wollen ebenfalls dazu beitragen, die vollen Lager der Oberländer Kartoffelproduzenten zumindest teilweise zu leeren. Denn durch den langen Lockdown, die geschlossende Gastronomie und den fehlenden Tourismus gestaltet sich der Absatz der heimischen "Patati" für sie momentan bekanntlich schwierig.

Bestellungen

Aus diesem Grund können nun also auch bei den Mühlbachler Jungbauern Kartoffeln bestellt werden: Verkauft werden 25 kg Säcke zum Preis von 1 Euro/Kilo. Interessenten können sich per SMS oder WhatsApp bis Samstag, 27. März bei Ortsleiterin Sandra Hofer unter 0676/550 25 92 melden. Bitte nicht vergessen, Name und Adresse anzugeben, denn die Erdäpfel werden in der Karwoche direkt vor die Haustüre geliefert.

