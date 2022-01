Mitte Jänner besuchte Beate Maly alias Laura Baldini die Gemeindebücherei in Steinach.

STEINACH. Ein kleiner, aber feiner Leserkreis tauchte mit Beate Maly in deren literarische Welt ein. Die Autorin hatte nämlich einige Bücher im Gepäck, die sie persönlich vorstellte. Den Anfang machte „Lehrerin einer neuen Zeit“, die Geschichte von Maria Montessori "Maly ließ uns an ihren Recherche-Arbeiten und an ihrem Schreiben teilhaben. Es war ein interessanter Ausflug ins Schriftstellerdasein", berichtet Büchereileiterin Monika Perner noch immer begeistert. Mit dabei hatte Maly auch das aktuelle Buch „Mord auf dem Eis“ aus ihrer Krimiserie sowie „Lottes Träume“, „Ein Traum aus Schönheit“ und das druckfrische Werk „Die Frauen von Schönbrunn“. Natürlich blieb am Ende des kurzweiligen und interessanten Abends noch Zeit, um die eine oder andere Frage zu stellen.

Spenden für Steinacher Mädchen

Perner richtet einen besonderen Dank an alle Besucher, die auch die Box für freiwillige Spenden in der Gemeindebücherei gefüllt haben: "Normalerweise würden wir damit wieder Medienwünsche unserer Leser erfüllen. Diesmal aber wurde der Erlös geteilt: Die Hälfte geht an Talien, ein fünfjähriges Mädchen aus Steinach, die an Neuroblastom (Nervenkrebs) erkrankt ist und Hilfe braucht." Die Spenden werden von der Raiffeisenbank Wipptal noch verdoppelt. Wer noch zusätzlich spenden möchte, das Spendenkonto hat die Nummer AT68 3632 9000 0005 2001 und lautet auf Caritas & Wir im Wipptal.

