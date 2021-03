An einer gesunden Lebensweise hat auch eine gute Ernährung maßgeblichen Anteil. Am Deniflhof in Neustift wird besonders naturnah produziert.

NEUSTIFT. Magere, milde Joghurts in verschiedenen Geschmacksrichtungen, feiner Speisetopfen, Frischkäse, Fruchtmolkegetränke, Kräuter, Pilze, Gemüse und bunte Sirupe - das Sortiment vom Deniflhof ist breit gefächert. Zugleich ist es aber begrenzt: "Unsere Produkte stammen alle aus eigener Produktion, die Milchprodukte werden immer frisch zubereitet. Deshalb können wir nicht immer alles vorrätig haben bzw. läuft eigentlich alles über Vorbestellungen."

"Die ganze Familie hilft zusammen"



Der Deniflhof in der Neustifter Obergasse hat eine jahrhundertelange Tradition. Und traditionell geht es hier auch heute noch zu! Der Bauernhof gehört zu jenen Betrieben, in denen die Anzahl der Kühe nicht ständig für mehr Ertrag gesteigert wird. Gut 20 gemsfarbige Gebirgsziegen und elf Stück Vieh befinden sich derzeit im Stall. Lois Ranalter ist Grauviehzüchter aus Überzeugung. Er führt die Landwirtschaft im Nebenerwerb und arbeitet hauptberuflich bei den Stubaier Gletscherbahnen. Neben seiner Frau Michaela und den Kindern Andrea und Florian unterstützen ihn insbesondere seine Tochter Karoline und ihr Mann Christoph tatkräftig bei der Bewirtschaftung. Die beiden werden den alteingesessenen Hof später einmal übernehmen.

Einziger Joghurtproduzent im Stubai



Die "Handschrift der Jungen" ist bereits jetzt deutlich erkennbar. Karoline verarbeitet seit 2017 (nur) die hofeigene Milch im einstigen Schlachtl: "Die Idee entstand, weil immer so viel Magermilch weggeschüttet werden musste. Wir liefern unsere Rohmilch ja nicht an einen Milchhof aus, wie es viele andere tun. Deshalb sind wir momentan auch die einzigen im Stubai, die Joghurts und Molkegetränke selbst herstellen."

Karoline in der Vorreiterrolle



Nach der Geburt ihrer Kinder hat die Jungbäuerin Kurse in Imst besucht und sich so das nötige Wissen angeeignet. Eigentlich ist die 37-Jährige ausgebildete medizinisch technische Fachkraft, die Liebe zur Landwirtschaft hat sie aber schon von Jugendbeinen an begleitet. Karoline Ranalter war eine der erfolgreichsten Jungzüchterinnen weitum - sie holte u.a. als erstes Mädchen 2003 den Gesamtsieg beim Bundesfinale -, war lange im Jungzüchter-Vorstand vertreten und ist heute Eigenstandsbesamerin, was bedeutet, dass sie künstliche Besamungen bei den Tieren durchführt.

Sanfte Modernisierung

Aber zurück zu den Lebensmitteln. Wie eingangs erwähnt, bietet der Deniflhof auch Kräutersalz und Kräuterteemischungen mit klingenden Namen wie "Schnauf durch" oder "Ruhig's Platzl" an. Der Papa ist stolz darauf, dass Karoline mit so viel Herzblut dabei ist: "Da kann man nur staunen, was sie sich neben Feldarbeit & Co. alles antut. Überall hat sie kleine Gärten, wo sie die Gewächse pflegt und zieht. Und natürlich nimmt auch die Milchverarbeitung unter der Einhaltung höchster Quaitäts- und Hygienestandards viel Zeit in Anspruch." Freilich ist aber auch Lois selbst am Bauernhof viel beschäftigt und stellt u.a. auch Brennholz für den Verein Tiroler Ofenholz bereit.

"Guat und g'sund"

Die sanfte Neuausrichtung lohnt sich! Vorwiegend durch Mundpropaganda hat sich inzwischen herumgesprochen, dass die Produkte vom Deniflhof "guat und g'sund" sind. Karoline beliefert mittlerweile den Bauernladen in Thaur, das Genussladele der Wipptaler Genussspechte in Matrei und so manches Hotel im Stubaital. Für Privatkunden gibt es einen kleinen Verkaufsraum am Hof, situationsbedingt finden die Übergabe der Waren und die Rücknahme des Leerguts aktuell mit Maske auf der Terrasse statt.

