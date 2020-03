STEINACH/ST. JODOK. Bei einem kreativ gestalteten Gottesdienst und anschließendem fröhlichen Fest wurde am Samstag, 29. Februar, die Gemeinschaftsleitung der Arche Tirol von Gottfried Lamprecht an Sidonie Tomaschitz übergeben.

Die Bewohner und Begleiter der Arche sowie Obfrau Petra Teissl dankten Gottfried Lamprecht herzlich für seine fast zwölfjährige Leitungstätigkeit. Mit Ruder und Kapitänsmütze wurde nun Sidonie Tomaschitz symbolisch die Leitung für das Arche-Schiff übertragen. Tomaschitz stammt aus Kärnten und kam vor über 25 Jahren in die Arche. Zwölf Jahre leitete sie das Arche-Haus in St. Jodok. Sie ist Pädagogin und Fachsozialbetreuerin und absolvierte in den letzten Jahren eine Spezialausbildung zum Thema Autismus.

