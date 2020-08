STUBAI (kr). Auch diesen Sommer tourte Kulturlandesrätin Beate Palfrader mit dem AAB wieder durch die Bezirke Tirols. Dabei machte sie am Mittwoch Station im Stubaital, stellvertretend für den Bezirk Innsbruck Land. Organisiert von AAB-Bezirksgeschäftsführer Thomas Leitgeb und dem Fulpmer AAB-Obmann Gottfried Kapferer und begleitet von LA Florian Riedl und AK-Vizepräsident Klaus Rainer wurde zuerst Station im Neustifter Kindergarten gemacht, außerdem das Fulpmer Gemeindehaus besichtigt und am Nachmittag beim Künstlerstammtisch diskutiert. Beim Pressegespräch betonte LR Palfrader, dass Corona auch im Bezirk eine große Herausforderung ist: "Durch wichtige Impulse haben wir aber wichtige Unterstützung in vielen Bereichen leisten können." So wurde beispielsweise in die Digitalisierung der Schulen investiert, die Ferienbetreuung unter anderem mit der AK Sommerschule Plus erweitert oder auch ein Vorsorgepaket gegen die Arbeitslosigkeit geschnürt.

Förderungen beantragen



"Besonders die Kultur war und ist stark betroffen von der Coronakrise", so Palfrader. Neben vielen weiteren Maßnahmen will man mit dem Projekt "Neustart" Kulturschaffenden unter die Arme greifen. "Unter anderem sollen Vereine beispielsweise im Kassabereich, bei Hygienemaßnahmen oder auch bei der Verlegung von Indoor- zu Outdoorveranstaltungen aktiv sowohl beratend als auch finanziell unterstützt werden", so die Landesrätin.

Um Kulturschaffenden durch diese schwierige Zeit zu helfen, gibt es verschiedene Fördertöpfe. "Einiges an Fördergeld liegt noch bereit - ich appelliere an die Vereine, Förderungen zu beantragen!", so Palfrader. Nähere Informationen gibt es dazu auf der Homepage der Abteilung Kultur.

Ehrung für Matthias Denifl



Im Zuge des Pressegespräches wurde der Fulpmer Matthias Denifl außerdem für seine stolzen 64 Jahre Mitgliedschaft beim AAB geehrt. Bgm. Robert Denifl: "Danke für deinen jahrelangen Einsatz und deine Treue zum AAB!"