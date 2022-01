Neue Naviser Bügerliste setzt auf das Gemeinsame und will alle Bevölkerungsschichten vertreten – besondere Arbeitsschwerpunkte liegen in der Wohnraumschaffung und auf dem Erhalt der Infrastruktur.

NAVIS. „MITANOND in Navis mehr bewegen“, das ist das Motto der neuen Bürgerliste in Navis, die in den kommenden sechs Jahren das Gemeinsame vor das Trennende stellen will. „Wir wollen die Interessen der Naviser möglichst breit vertreten. Daher gibt es in unserer Liste für jeden Naviser einen Ansprechpartner, der die Anliegen und Bedürfnisse auch wirklich versteht“, verweist Listengründer und Spitzenkandidat Thomas Geir auf Vertreter unterschiedlichster Berufsgruppen.

Name soll Programm sein



Auf die Frage nach den Zielen der Liste MITANOND schickt Geir voraus, dass es in einer Gemeinde wie Navis schwierig sei, von großen Sprüngen zu sprechen. Nichtsdestotrotz sei es ihm und seinem Team wichtig, sich für die Anliegen aller Naviser einzusetzen. Höchste Priorität hätten die Wohnraumschaffung für Jungfamilien im Talinneren sowie die Sanierung der Infrastruktur – etwa von Gemeindestraßen. Als weitere anstehende Großprojekte werden die Volksschulerweiterung, ein Gesamtkonzept für die Sanierung des Gasthofs Kirchenwirt und des Widums sowie die Neugestaltung des Kirchplatzes genannt. Die Liste MITANOND möchte sich hier besonders dafür einsetzen, dass den Vereinen Räumlichkeiten bereit gestellt werden.

"Unsere Bürgerliste möchte sich bewusst nur 'MITANOND' mit den Anliegen in Navis beschäftigen und gehört daher auch keiner Partei an", betont Geir und ergänzt: "Wir stehen für Unabhängigkeit, Respekt, Ehrlichkeit sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe! Zusammen möchten wir Wertvolles erhalten und Sinnvolles umsetzen!"

