MÜHLBACHL. Am Montag, 23.12.2019 beschädigte eine alkoholisierte Lenkerin einen Sattelanhänger, einen Maschendrahtzaun und eine Straßenlaterne.

Führerscheinabnahme nach Verkehrsunfall

Am 23. Dezember fuhr eine alkoholisierte Autolenkerin mit ihrem PKW in Mühlbachl gegen einen abgestellten Sattelanhänger. Sie ließ sich dadurch jedoch nicht aufhalten und fuhr weiter. Im Anschluss beschädigte sie zunächst einen Maschendrahtzaun und fuhr dann gegen eine Straßenlaterne. Dadurch wurde ihr PKW so schwer beschädigt dass eine weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Die 41jährige Lenkerin war sehr stark alkoholisiert. Durch den Unfall wurde sie unbestimmten Grades verletzt und in die Klinik verbracht. Der Führerschein wurde ihr abgenommen.

