NEUSTIFT/SELLRAIN. Am Sonntag bestieg eine 29-jährige Österreicherin gemeinsam mit einem 33-jährigen Deutschen den Gipfel der Vorderen Sommerwand in Neustift. Dann trennten sich die beiden, da die 29-Jährige mit ihrem Paragleitschirm ins Tal fliegen wollte. Ihr Freund stieg zu Fuß ab. Nachdem die Frau nicht am vereinbarten Treffpunkt eingetroffen war, wurde ein Sucheinsatz durch Bergrettung und Polizei gestartet. Im Zuge eines Telefonats mit der 29-jährigen stellte sich schließlich heraus, dass die Frau beim Start mit ihrem Paragleitschirm abgestürzt und unbestimmten Grades verletzt worden war. Sie wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.

Tödlicher Absturz auf der Villerspitze



Ebenfalls am Sonntag kam es auf der Villerspitze in den Stubaier Alpen zu einem tödlichen Alpinunfall. Ein herausgebrochener Griff dürfte den Sturz des 50-jährigen Einheimischen bedingt haben. Der verunglückte Mann wurde mit dem Polizeihubschrauber Libelle geborgen. Im Einsatz standen die Alpinpolizei, Beamte der PI Axams, der Bergrettung Axams, die Besatzung des Christophorus 1 und des Polizeihubschraubers Libelle.

