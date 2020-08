VALS/ST. JODOK.Bei dem Dauerregen an diesem Wochenende war es wohl nur eine Frage der Zeit – jetzt gibt es erste Überflutungen bei St. Jodok!

Durch die anhaltenden Regenfälle kommt es in St. Jodok am Sonntag zu großflächigen Überschwemmungen. Die Regenmassen trugen einen großen Teil des Schneevorrats von den Gletschern ab und ließen sozusagen rundum neue Gebirgsbäche und Wasserfälle entstehen. An der Messstelle wurde der Wasserpegelstand von 140 cm überschritten.

Vorkehrungen getroffen



Die Feuerwehr errichtete gemeinsam mit dem Straßendienst Jerseyleitwände und sperrte Straßenzufahrten ab. Einen Überblick verschafften sich am Nachmittag auch Vertreter der Wildbachabteilung des Landes Tirol und der Bürgermeister.

Weg zu Gaererhütte teilweise zerstört

Nach 2012 trafen auch diesmal wieder heftige Unwetter die Geraerhütte. Zwar blieb heuer die Materialseilbahn verschont, aber der Weg wurde arg in Mitleidenschaft gezogen.

