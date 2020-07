Revolution von Wissen über Tirol

Mittlerweile seit einem Jahr gibt es das Tirol Wiki.Das Tirol Wiki ist eine Webseite für sämtliches Wissen rund um Tirol. Das Ziel ist es, eine regionale Alternative zum "BigPlayer" Wikipedia zu schaffen. Hierfür kann sich jede Tirolerin und jeder Tiroler kostenlos registrieren und das eigene Wissen teilen.



Das Problem mit Wikipedia

Wikipedia ist das größte Wiki (Wissenswebseite) der Welt, allerdings gibt es, bis auf ein paar wenige Städte und größere Gemeinden, sehr wenige genaue Artikel über die Gemeinden Tirols, bezüglich der Geschichte und interessanten Infos, von Vereinen und regionalen Persönlichkeiten gar nicht zu reden.Außerdem ist es mittlerweile etwas unübersichtlich geworden und die meisten Leute trauen sich nicht, die Artikel um ihr Wissen zu ergänzen, weil es relativ kompliziert ist.



Die Lösung des Problems

Das nun ein Jahr alte Tirol Wiki ist DIE Lösung. Der komplette Fokus liegt auf unserem Bundesland, so werden alle Artikel in die Kategorien Orte, Täler, Berge, Vereine, Gewässer und Personen einsortiert, was für eine gute Übersicht sorgt.Für Neulinge gibt es sehr viele Anleitungen, die einen schnellen und unkomplizierten Einstieg ermöglichen sollen, sodass auch Personen, die nicht täglich mit dem Computer arbeiten, sich schnell zurecht finden, um ihr Wissen mit der Welt zu teilen.Ein weiterer Vorteil gegenüber Wikipedia ist, dass bereits ein Drittel aller Gemeindewappen in bester digitaler Form vorhanden sind und täglich sehr viele dazukommen.



Der Appell

An alle Heimatinteressierten oder auch Ortschronisten: Wenn Ihr jetzt neugierig geworden seid und helfen wollt, dieses Projekt zu einem Erfolgsprojekt zu machen, schaut gerne im Tirol Wiki unter www.tirolwiki.de vorbei und teilt Euer wertvolles, regionales Wissen mit dem ganzen Land und helft, die Wissensverbreitung in Tirol zu revolutionieren!