MÜHLBACHL (lg). In zukunftsweisender Holzriegelbauweise wurde die neue Wohnanlage in Statz gebaut. Das nachhaltige Vorzeige-Projekt macht rundum gutes Klima.

1.800 Kubikmeter Holz wurden in der neuen Wohnanlage in Statz verbaut. Generalunternehmer und proHolz Tirol-Vorsitzender Karl Schafferer freute sich mit den Mühlbachler Gemeindevertretern, der Tigewosi als gemeinnütziger Bauträger sowie den zukünftigen Mietern und Eigentümern über den Startschuss zum gelungenen Projekt. Im Baustoff Holz sieht Schafferer ganz klar die Zukunft, die Vorteile liegen für ihn auf der Hand: "Holz ist ein heimischer, natürlicher Rohstoff, der sauber und schnell verarbeitet werden kann, ein angenehmes Wohnklima bietet und dazu auch noch äußerst klimaschonend ist!" Ein Kubikmeter verbautes Holz bindet laut dem Naviser Holzspezialisten langfristig eine ganze Tonne CO2, gleichzeitig wächst mehr nach als verbraucht wird. "Mit der Wohnanlage in Statz sind 1.800 Tonnen CO2 langfristig gebunden." Das Projekt wurde nach dem klimaaktiv-Gebäudestandard geplant und errichtet.

Herausforderung Wohnraum

Auch während der Bauzeit punktete das Projekt mit Klimafreundlichkeit. Wären für einen Betonbau rund 300 LKW-Fahrten nötig gewesen, brauchte man für den Holzbau nur rund 50 Fahrten. Tigewosi-Geschäftsführer Franz Mariacher ergänzt: "Durch den Passivhausstandard sind nur sehr geringe Heizkosten zu erwarten." Zudem gäbe es für energieeffizientes und ökologisches Bauen noch eine beträchtliche Zusatzförderung, deren endgültige Höhe nach Ausstellung des erreichten klimaaktiv-Siegels feststeht. Bgm. Alfons Rastner unterstrich bei der Übergabe der 26 Wohneinheiten neben der immensen Bedeutung von Nachhaltigkeit und dem Einsatz von heimischen Unternehmen auch die Schnelligkeit in der Umsetzung. Nur ein Jahr hat man vom Spatenstich bis zur Übergabe benötigt. Das sei in Zeiten eines immer lauter werdenden Schrei nach leistbarem Wohnraum ein entscheidender Faktor. Drei Baukörper mit einer Gesamtnutzfläche von 1.984 Quadratmeter sind am "Steinerfeld" entstanden. Die Gesamtbaukosten betrugen rund 5,4 Millionen Euro. Das Land Tirol steuerte ein Wohnbauförderungsdarlehen von 2,02 Millionen Euro zur Verfügung. LR Palfrader freute sich bei der Schüsselübergabe mit den neuen Bewohnern und betonte: "Das Bedürfnis nach leistbarem Wohnraum ist eine der wohl größten Herausforderungen für die Politik, mit der Erhöhung der Wohnbauförderungsmittel für das kommende Jahr ist ein weiterer, wichtiger Schritt gesetzt."

