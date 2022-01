Das Regionalitätsbewusstsein steigt ständig – das freut auch die Fulpmer Kaufleute!

FULPMES. Der Stubai-Taler ist aus Fulpmes und auch weit über die Ortsgrenzen hinaus nicht mehr wegzudenken. Vor über vier Jahren starteten die Fulpmer Kaufleute unter Federführung von Obmann Helmut Krösbacher mit der Umsetzung der Idee, eine Gutscheinmünze zu kreieren, welche in den verschiedensten Geschäften und Betrieben in Fulpmes einlösbar ist. Nun lassen die Kaufleute mit einer Erfolgsmeldung aufhorchen: „Es war und ist immer unser Ziel, die Kaufkraft in Fulpmes zu stärken und den heimischen Betrieben Unterstützung und Perspektive zu geben. Dass unsere Arbeit nun auch Früchte trägt, bestätigt die neueste Auswertung: Mittlerweile wurden Stubai-Taler im Wert von insgesamt knapp 1,2 Millionen Euro verkauft. Von dieser Zahl sind wir überwältigt und gleichzeitig dankbar, dass die Fulpmer Kaufleute einen solchen Zuspruch erfahren“, freut sich Obmann Krösbacher.

Kaufkraft wird gesichert



Mit den jährlichen Verkaufssteigerungen der Gutscheinmünze erhöht sich natürlich auch die Anzahl an Einlösungen des Stubai-Talers in den Fulpmer Betrieben. Dies sichert die Kaufkraft im Ort und dadurch wird regionale Wertschöpfung generiert. Vom Stubai-Taler profitiert direkt der heimische Handel, die regionale Gastronomie und alle 70 ortsansässigen Mitgliedsbetriebe der Kaufleute.

Gemeinschaftsprojekt



Als Partner konnten von Beginn an die Hypo Bank, der TVB und die Marktgemeinde Fulpmes gewonnen werden. Karl Atzinger (TVB) und GR Manfred Witsch (Marktgemeinde Fulpmes) sind seit den Anfangszeiten im Jahr 2017 Teil des Vorstandes und arbeiten gemeinsam mit den Kaufleuten an Projekten für Fulpmes: „Der Erfolg und das Überschreiten der Millionenmarke an verkauften Stubai-Talern zeigt, wie wichtig die Arbeit der Fulpmer Kaufleute für unseren Ort ist. Diese Kooperation ist ein gutes Beispiel, was mit Zusammenarbeit alles an Positivem erreicht werden kann. Das muss auch in Zukunft so beibehalten werden“, betont GR Witsch.

Viele Ideen für Zukunft

Neben dem Prestigeprojekt „Stubai-Taler“ lassen die Kaufleute das ganze Jahr hindurch mit den verschiedensten Aktionen und Ideen aufhorchen, um die einheimische Bevölkerung für das Einkaufen im Dorf zu begeistern und für Regionalität zu sensibilisieren (wir berichten regelmäßig). „Wir werden auch in Zukunft an wichtigen Projekten für Fulpmes arbeiten und werden natürlich den Stubai-Taler mit viel Enthusiasmus weiter vorantreiben. Eines ist sicher: Wir haben noch viel vor!“, so der Vorstand abschließend.

