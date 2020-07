In Fulpmes stürzte eine 60-Jährige im Hochseilgarten acht Meter in die Tiefe.

FULPMES. Am 30.07. gegen 16:13 Uhr stürzte eine 60-Jährige in einem Hochseilgarten aus einer Höhe von acht Metern zu Boden. Sie hatte zuvor die Sicherungsgeräte in eine dafür nicht vorgesehene Reepschnur eingehängt, die riss, als die Frau sich in den Klettergurt setzte. Die 60-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde von Mitarbeitern des Roten Kreuz Fulpmes erstversorgt und zur weiteren Abklärung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Die Frau besuchte seit einigen Jahren des Öfteren den Hochseilgarten und wurde vor dem Start von einem „Guide“ in der Handhabung des Equipments unterwiesen.