FULPMES/TELFES.Für Michael Pfurtscheller gehts seit 44 Sommern "gen Ålm". Derzeit kümmert er sich um rund 150 Stück Vieh von 20 Fulpmer und Telfer Bauern.



Im vorderen Stubai ist der "Much" weitum bekannt. Als engagiertes Mitglied des Stubaier Bauerntheaters – zwölf Jahre war er Obmann und jetzt ist er Stellvertreter – als Schafzüchter und als Jäger. Am besten aber kennt man ihn als langjährigen Wirt der Galtalm. 42 Jahre lang hat er diese bewirtschaftet. Schon neben seiner Tätigkeit als Gastronom hütete er zusätzlich das Vieh, das die Fulpmer Bauern zur Almsaison auf den "Galtberg" auftreiben.

Bei Wind und Wetter



Heute ist der 59-Jährige hauptberuflicher Hirte und hat sein Revier daher vergrößern können: "Ich bin jetzt auch für die Tiere am Telfer Berg zuständig", erzählt er, als wir in seinem uralten, treuen Toyota Land Cruiser den Weg antreten. Auf der Rückbank ist Berner Sennenhündin Lina schon voller Vorfreude. Obwohl sie diese Fahrt mit ihrem Herrchen von. 1. Mai bis 1. Oktober über tagtäglich macht, scheint es für sie nichts Aufregenderes zu geben. Natürlich darf sie dem Much nicht nur Gesellschaft leisten, sondern das Vieh auch treiben.

Viel Herzblut



Nach ein paar Kehren am schottrigen Forstweg steht der erste Halt an. "Schau, wer da wartet", sagt der Fulpmer und steigt sogleich mit einem Sack voller Weizenkleie über den Holzzaun. Diese dient einerseits als Lockmittel und andererseits quasi als Nahrungsergänzungsmittel zum vielen Gras. Sofort ist er von grauen, braunen und gefleckten Kälbern umringt, die ihm die "Leckerei" gierig von den Händen schlecken. "Die Kalblan sind separat, weil sie dann zutraulicher werden", erklärt der Hirte, der seiner Aufgabe unübersehbar mit größter Leidenschaft nachgeht.

Vandale unterwegs



Weiter gehts zur Wasserstation. Der Telfer Berg ist eine trockene Gegend. Deshalb muss das kostbare Nass oft sehr weit gepumpt werden, um die Tränken zu füllen. "Achtung, jetzt wird's laut", schreit Much, als der Benzinkanister in den Tank geleert ist. "Heuer wurde mir die Leitung zwölfmal mutwillig zerstört. Irgendjemand hat sie immer wieder abgeschnitten", schüttelt er später den Kopf und stellt fest: "Tja, im Freizeitpark Alm ist heutzutage alles möglich! Man glaubt gar nicht, was mir alles unterkommt!"

Beweidung mit System



Als Hirte kümmert sich Much vorwiegend ums Vieh, richtet aber auch die kilometerlangen Elektro- und Holzzäune immer wieder neu. Sein Gebiet umfasst 180 Hektar: "Die Tiere sollen aufgeteilt auf mehrere Gruppen den gesamten Berg ausgrasen. Von den unteren Koppeln hinauf und von den oberen wieder herab. Das ist wichtig, damit das Almgelände nicht zuwuchert." Wir steuern auf "Mittlat Isse" zu. Einige hundert (Höhen-)Meter müssen hier zu Fuß bewältigt werden. Weit und breit sind keine Kühe zu sehen. Aber die Tiere kennen den Much und seine melodischen Rufe "Kuisa, geahtet, wo sein se denn?" und bald ist Glockengeläut zu hören.

Keinen Sommer ausgelassen



Der 59-Jährige sitzt auf der Bank unter dem Wegkreuz, raucht eine Zigarette und berichtet von seiner Zeit auf der Grawa-Alm, jener als Waldhüter, Waldaufseher und Almwirt in Rinn und wie er schon als Jugendlicher auf den Geschmack gekommen ist, lieber oben als unten arbeiten zu wollen. Und davon, dass es für ihn nichts Schöneres gibt und er deshalb auch noch lange nicht an die Rente denkt. Gesundheitlich ist er glücklicherweise noch sehr fit. Zwar hätte er Sehprobleme auf einem Auge, ansonsten aber "Werte wie ein Junger", freut er sich.

Vertrautheit mit dem Vieh



Langsam kommt Bewegung in den dichten Nebel. Die bis zu 700 kg schweren Tiere trudeln nach und nach ein: "Nein, beim Namen kenne ich nicht alle 152 Stück Galtvieh. Aber ich kenne ihre Gesichter und ihre Bewegungen", bemerkt Much, als er wieder Weizenkleie verstreut. Alle sind da und wir wieder weg. Es wird Mittag – gut, dass die Pfarrachalm schon fast um's Eck liegt. Bei Hannes Kienzner gibt es wie jeden Tag einen netten Ratscher, einen Kasknödel mit Salat und ein oder zwei Hirtenkaffee.

Alles im Auge



Mit dem Fernglas kundschaftet Much außerdem schon mal den gegenüber liegenden Galtberg aus. Da muss er heute freilich auch noch hin. Zuvor wird er allerdings noch auf sein Lieblingsplatzl unterhalb des Halsls oder "Sailenieder" gehen und bei den Mutterkühen nach dem Rechten sehen. Dann ist's für heute geschafft und morgen geht's von Neuem los.

