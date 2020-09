Unwetter im Valsertal

Am letzen Augustwochenende gingen im hinteren Valsertal teils heftige Gewitter mit Hagel nieder. Es traten Bäche über die Ufer (Felder wurden dadruch schwer in Mitleidenschaft gezogen), Muren lösten sich (die Folgen dadurch sind überhäufte Plätze) und Bewohner*innen neben Bächen waren in Sorge. Besonders Felder und Wege sind nach dem Unwetter 2012 wieder enorm beschädigt worden. Diese Flurschäden kann man aber beheben. Auch in St. Jodok, wo Valser- und Schmirnerbach zueinander kommen, konnte nur knapp verhindert werden, dass Bäche über die Ufer traten und Straßen und Häuser überschwemmt werden.