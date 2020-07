GRIES.Neos fordern klare Aussage von Landesregierung – LA Andreas Leitgeb: „Politisches Hin und Her ist fehl am Platz, man ist der Bevölkerung Aufklärung schuldig!“

„Die Tage der Luegbrücke sind gezählt, das ist unbestritten“, so Neos-Verkehrssprecher LA Andreas Leitgeb aus Mieders: „Aber noch immer wartet die Wipptaler Bevölkerung auf eine klare Entscheidung: Neubau oder Tunnelvariante? Und im Landhaus lässt man die Wochen verstreichen – ohne Ergebnisse.“

Leitgeb: "Keinen Schritt weitergekommen"

Während die Asfinag auf eine Neubauvariante pocht, wird im Übrigen von mehrerlei Seiten eine Tunnelvariante bevorzugt – so auch von den Tiroler Neos. Wie berichtet hat sich das Land daraufhin auf Vorschlag des Planungsverbandes Wipptal mit den Beteiligten darauf geeinigt, dass Ex-BBT-Vorstand Konrad Bergmeister die Asfinag-Varianten evaluieren und prüfen sollte: „Das bindende Ergebnis hätte noch vor dem Sommer vorliegen sollen“, wundert sich Leitgeb: „Im April hieß es, Bergmeister würde bereits am Gutachten arbeiten, doch laut Asfinag hätte es zu dem Zeitpunkt noch keine offizielle Beauftragung gegeben und selbst der Planungsverband wollte sich plötzlich an den Kosten für ein Gutachten nicht mehr beteiligen. Jetzt, drei Monate später, ist man noch immer keinen Schritt weiter", schüttelt Leitgeb den Kopf: „Auf dem Rücken der Bevölkerung werden die Bälle hin und her geschoben und Ergebnis gibt es noch immer keines.“

Gutachten für NEOS ein „Zeit schinden“

Inzwischen arbeitet man seitens Asfinag munter an der Ausarbeitung der Brückenvariante weiter, erinnert der Stubaier in diesem Zusammenhang an eine Anfragebeantwortung durch Bundesministerin Leonore Gewessler ebenfalls vom April: „Der Planungsprozess sei demnach zwar noch nicht abgeschlossen, aber schon sehr weit fortgeschritten. Die Lösung eines Neubaus werde dabei weiterverfolgt, die Tunnelvariante sei aber auszuschließen.“

Die Neos fordern deshalb nun endlich Klarheit: „Bergmeister wird wohl in der Zwischenzeit nicht kostenlos seine fachliche Expertise eingebracht haben. Wie steht es also um das Gutachten und dessen Finanzierung? Wann können die Wipptaler mit einem Ergebnis rechnen?“

"Bevölkerung aufklären!"



Die Neos haben die Beauftragung eines externen Gutachters schon im Frühjahr kritisch gesehen: „Nachdem die Pläne für den Neubau der Luegbrücke bereits Anfang des Jahres schon sehr konkret und behördlich genehmigt waren, haben wir die Sinnhaftigkeit eines Gutachtens schon im März bezweifelt“, erinnert Leitgeb. Seiner Ansicht nach wird die Lösung des Problems nur „künstlich hinausgezögert und die Bevölkerung im Unklaren gelassen": "Das muss ein Ende haben“, fordert der Miederer eine Antwort von LH Günther Platter ein, denn: „Fakt ist, dass Landesregierung der Lärm- und Baustellengeplagten Bevölkerung im Wipptal Aufklärung schuldig ist!"

www.meinbezirk.at