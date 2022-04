Mieders. Wenn die Schützen marschieren hört man normal weit ihre Schüsse. Anders ist dies beim Schweigemarsch vergangenen Freitag. Die Stubaier Schützen veranstalteten einen Schweigemarsch bei dem sie ihre Waffen zuhause ließen und mit der Kraft des Schweigens und der Ruhe gemeinsam ein Zeichen gegen gegen Krieg und Zerstörung setzen. Von der Pfarrkirche ging es über die Herz-Jesu-Kapelle auf den Kalvarienberg. Bei den Stationen wurden jeweils einige Worte zur aktuellen Situation und der Rolle von uns und unserem Glauben gesagt und durch die Sprache der Musik unterstrichen. "Die Bilder die wir aus der Ukraine bekommen dringen tief in unser Herz ein. Jetzt in dieser Stunde sterben Menschen und es werden Tränen vergossen" so Bataillonskurat Diakon Leo Hinterlechner am Kalvarienberg. In der Hoffnung, dass sich der Osterfrieden ausbreitet und in Europa wieder Frieden herrscht ging es anschließend wieder zur Pfarrkirche, wo sich Bataillonskommandant Major Helmut Ranalter bei den Hauptmännern der Stubaier Kompanien Karl Hofer, Paul Wechner, Manfred Hofer, Georg Müller, bei Bataillonsmarketenderin Franziska Jenewein sowie bei Bataillonskurat Diakon Leo Hinterlechner für die Teilnahme bedankte. Ebenso ein Dank galt der Bevölkerung die am Schweigemarsch teilnahm, wie auch den politischen Vertretern allen der Miederer Bürgermeister Daniel Stern sowie der Bürgermeister von Schönberg Hermann Steixner.

