Der Tiroler Behindertensportverband (TBSV) organisiert einen Aktionstag am Samstag, 12.09.2020 am Sparkassenplatz in Innsbruck als Informationsveranstaltung aller Tiroler Behindertensportvereine, bei der wir die Sportmöglichkeiten und Vereine des ganzen Bundeslandes vorstellen wollen.

Wir wollen von der Wichtigkeit von gesunder, regelmäßiger Bewegung überzeugen - und das so früh wie möglich. Deshalb steht bei uns der Kinder- und Jugendsport jedes Jahr im Fokus. Wer eine Behinderung aufgrund eines Unfalls hat, kann mit Sport in Rehabilitationszentren und Kliniken beginnen.

Motivation und Interesse stellen wir euch durch ein vielfältiges Vereinsangebot in Sportstätten, das Kennenlernen der unterschiedlichsten Behindertensportarten und durch kompetente Beratung bei der Beschaffung von Hilfsmittel bzw. Sportgeräten zur Verfügung.

Der Tiroler Behindertensportverband hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Behinderung die Bedeutung des Sports für Gesundheit, Mobilität, Eigenständigkeit, Lebensqualität und Integration zu vermitteln. Wir wollen Menschen mit Behinderung für regelmäßige Bewegung gewinnen und sie in ihren Bemühungen Sport zu betreiben, unterstützen.

Ob du eine angeborene Behinderung hast oder ein Ereignis für deine Behinderung verantwortlich ist: Der TBSV hilft dir deinen Sport und deinen Verein zu finden.

Unter unserem gemeinsamen Motto: „Mehr Sport als man glaubt...und mehr als nur Sport“ soll der „Aktionstag Behindertensport Tirol 2020" eine Möglichkeit sein, Informationen zu den Sportangeboten zu geben und die Tiroler Vereine zu präsentieren.

Schlagworte: ALLES ist MÖGLICH / Mit Sport aufwachsen / Vom Anfänger bis zum Profi

Der Tag ist als Infoveranstaltung mit Großleinwand und Videoshow, Interviewsequenzen mit erfolgreichen BehindertensportlerInnen und Informationsständen bzw. Sportstationen, um die möglichen Behindertensportarten ausprobieren zu können, geplant. Zu jeder vollen Stunde zwischen 10 und 16 Uhr soll ein moderierter „Beitrag“ (Videopräsentation von Erfolgen, Interviews mit SportlerInnen, PolitikerInnen und UnterstützerInnen die anwesend sind etc.) für ca 15-20 Minuten stattfinden, die restliche Zeit wird es für Besucher die Möglichkeit geben sich zu informieren und die Sportarten (Mono-Ski, Handbike, Torball, Basketball, Tischtennis, Boccia, Sitzball, Tennis) auszuprobieren.

WIR freuen uns über große Beteiligung und viele Interessenten!

Kontakt für Infos oder Fragen: tbsv1@utanet.at

Interviews

11.00 UhrBernhard Hammerl - Obmann der TUS Turnerschaft Schwaz Sektion Behinderten-

Sport, Aktiver Sitzball Spieler und Staatsmeister 2018 im Sitzball.

 Gerhard Walch - Vize-Staatsmeisterschaft im Tischtennis Doppel 2018

 Wolfgang Bliem - Referent Amputierten Tennis, Gewinner des Malmö-Open im

Tennis-Doppel und Tiroler Meister im Tennis-Doppel

 Harald Eder - aktiver Rollstuhlbasketballer, Olympiasieger und 15-facher Olympia-

und Weltmeisterschaftsmedaillengewinner im Skifahren,

Gesamtweltcupsieger

12.00 Uhr Martin Falch - Weltmeister und Europameister im Triathlon, Paralympics-

Teilnehmer im Skifahren

 Hans Peter Feller: Olympiamedaillengewinner Paralympics Skifahren, mehrfacher

Staatsmeister im Sitzball

 Stadträtin Mag. Elisabeth Mayr - Bildung, Kinderbildungs- und Kinder-

betreuungseinrichtungen, Schulen, Integration, Frauenförderung, Sport,

Agenden des Behindertenbeirates

 Mag. Reinhard Eberl - Amt der Tiroler Landesregierung - Abteilung SPORT

13.00 UhrAlexander Gritsch - Europameister 2017, mehrf. Staatsmeister im Handbiken

 MMag. Paula Scherl - Obfrau SC Seefeld Sektion Behindertensport, INAS

Weltmeisterschafts-Organisations-Komitee 2021

 Claudia Lösch - 2-fache Olympiasiegerin und 19-fache Medaillengewinnerin bei

Paralympics und Weltmeisterschaften im Skifahren.

 Eva-Maria Jöchl - Skifahrerin im C-Kader ÖSV, Bronze Tiroler-MS im Segeln

 Mario Graus - Staatsmeister 2020 im Segeln

14.00 UhrRobert Bauer - Referent Para-Rennsport Alpin Skifahren des TBSV

 Mag. Walter Guggenberger - ehem. Leiter des Bundessozialamtes, Jurist und

ehem. Abgeordneter zum Österr. Nationalrat, Vize-Präsident des Tiroler

Behindertensportverbandes

Vladimir Vasic - Referent Blinden-/Sehbehindertensport, Weltmeister im

Torball 2015

15.00 UhrIng. Karl Kapferer - Referent Rollstuhl-Tennis

 Gisela Danzl - Bronze-Medaillengewinnerin Langlauf WM 2003, Sportwartin des

Tiroler Behindertensportverbandes

 Silvan Schranz - Nachwuchs-Torball-Spieler (Blindensportler)

 Daniel Stütz - Bronzemedaille bei den Europäischen Para Youth Games 2019 -

100m Sprint Leichtathletik

Sportarten-Angebot am Aktionstag:

Mono-Ski von 10.00 - 16.00 Uhr (Informationsstand)

Handbike von 10.00 - 16.00 Uhr (Informationsstand)

Sitzballvon 10.00 - 16.00 Uhr (Informationsstand)

Mentalbehindertensportvon 10.00 - 16.00 Uhr (Informationsstand)

Blindensportvon 10.00 - 16.00 Uhr (Informationsstand)

Blinden-Torballvon 13.00 - 16.00 Uhr

Rollstuhl-/Amputierten-Basketballvon 10.00 - 13.00 Uhr

Rollstuhl-/Amputierten-Tischtennisvon 10.00 - 16.00 Uhr

Bocciavon 13.00 - 16.00 Uhr

Rollstuhl-/Amputierten-Tennisvon 10.00 - 13.00 Uhr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impressum: Medieninhaber: Tiroler Behindertensportverband, Grafik: Werbeagentur Goldfeder,

Fotos: ÖBSV, Daniel Kudernatsch, Sergiu Borcuta, Hannes Kolb, Philipp Horak, Wolfgang Moll, Andreas Kowacsik, Stefan Voitl, Peter Gaisbauer