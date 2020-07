Am ersten Ferienwochenende fanden die Österreichischen Mannschafts- und Mehrlagen-Wettkämpfe für SchülerInnen statt. Der OSV (Österreichische Schwimmverband) hatte für den Restart von Österreichischen Meisterschaften nach Corona ein eigenes Konzept entwickelt, um den Schülern bei ihren Mannschaftswettkämpfen im BSFZ Südstadt (Wien) höchstmögliche Sicherheit zu geben und einen problemlosen Ablauf zu gewährleisten. Das Konzept hat perfekt funktioniert, die Titelkämpfe konnten problemlos abgewickelt werden. Am Vormittag wurden die Meisterschaften für die östlichen Bundesländer Österreichs ausgetragen, am Nachmittag die für die westlichen Bundesländer und beide Ergebnislisten zu einer Gesamtwertung zusammengefügt.

Hannah DARINGER (10) vom SV StuBay Telfes konnte sich ihre erste Medaille auf österreichischen Niveau erschwimmen und holte sich BRONZE über 100m Rücken in einer tollen Zeit von 1:22.57min auf der Langbahn. "Ich bin überglücklich. Es war schon immer ein Traum von mir einmal eine Medaille bei österreichischen Meisterschaften zu holen. Im März als die Österreichischen Nachwuchs-Meisterschaften in Graz abgesagt wurden, war ich so enttäuscht und verärgert wegen der ganzen Virussache! Und nach den vielen Wochen ohne Training war der Rückstand auf das Niveau vom Frühjahr schon groß."

"Mit viel Fleiß und Engagement erarbeitete sich Hannah ihre frühere Form zurück. Nach den ersten Wochen dachten wir noch, dass wir nur zum Erfahrung sammeln zu diesen ÖM fahren und hatten keine großen Erwartungen, weil die Basis für die Langbahn und mittleren Strecken einfach nicht gegeben war, " so der Trainer und Vater Gerald Daringer.

Dank der guten Kooperation zum Schwimmbad StuBay Freizeitcenter und dem Waldbad Haiming konnten die Wettkampfschwimmer nach Lockerung der COVID19-Verordnungen in Freibecken trainieren. "Die Fahrten zur 50m-Langbahn nach Haiming ins Oberland waren zwar organisatorisch neben Schule und Beruf immer eine Meisterleistung, war aber notwendig und hinterher betrachtet, genau richtig! Vielen Dank an dieser Stelle an Wolfgang Pietschnigg vom Waldbad Haiming, der uns mit seiner Begeisterung für uns Schwimmer alle Trainingseinheiten möglich gemacht hat."

Insgesamt waren 3 Schwimmer des SV StuBay Telfes bei diesen Österreichischen Meisterschaften dabei. Laura HUPFAUF (11) wurde 31. über 100m Brust, 44. über 200m Freistil und 43. über 100m Rücken. Luis JENEWEIN (12) wurde 33. über 100m Brust, 37. über 200m Freistil und 36. über 200m Lagen.

Die Dichte der Nachwuchsschwimmer in Österreich ist recht hoch, so starteten bei jedem Bewerb mehr als 70 AthletInnen und kämpften um Medaillen!

"Insgesamt waren es nur 3 Tirolerinnen, die eine Medaille mit nach Hause nehmen konnten. Auch deshalb sind wir irrsinnig stolz auf das was Hannah hier gelungen ist. Als kleines Dorf und kleiner Verein, ohne Langbahn solch ein Ergebnis zu erzielen ist schon sensationell" so Gerald Daringer.