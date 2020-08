Aus den mit Spannung erwarteten Derbys ging am Samstag der FC Stubai gegen Matrei mit 1:0 und am Sonntag der FC Wipptal gegen Stubai 19 mit 3:2 vom Platz.

NEUSTIFT/SCHMIRN (lg). Ohne Registrierung und Desinfektion läuft auch am grünen Rasen momentan nichts. Als praktische Abstandhalter fungierten bei der Partie des FC Stubai gegen den SV Matrei am Samstag die Regenschirme, die die treuen Fans trotz stürmischen Bedingungen nicht abhielten, ihren Kickern die Daumen zu halten. Zu sehen bekamen die Gäste allerdings ein "eher untypisches Derby", wie es Stubai-Coach Sascha Frass zusammenfasste. "Das Spiel plätscherte so dahin, Matrei stand sehr tief und hat fast ausschließlich verteidigt, wir haben unsererseits keine wirkliche Lösung gefunden." Zufrieden darf er mit den Siegespunkten aus dem 1:0 dank dem Treffer von Elias Weichinger dennoch sein. Chancen bekamen die Zuschauer auf beiden Seiten nur vereinzelt zu sehen. Matrei-Trainer Martin Gasser zeigte sich wenig überrascht über die Niederlage. "Die Mannschaft hat taktisch ordentlich gespielt, wir haben auf eine starke Defensive gesetzt." Das (Tor)glück sei dementsprechend bei den Gegnern gelegen, obwohl man besonders in der Endphase des Spieles noch beinahe den Ausgleich erzwungen hätte.

Chancen über Chancen in Schmirn

Ein Derby, das seinem Namen gerecht wurde, ging am Sonntag in Schmirn über den Rasen. Das Zusammentreffen des FC Wipptal und dem FC Stubai 19 war offensichtlich Pflichttermin für zahlreiche Fans, Parkplätze waren Mangelware. Manche mussten aufgrund der strengen Covid-Auflagen das Match hinter dem Zaun verfolgen. Auf das Tor von Phillipp Schafferer in den Anfangsminuten folgte prompt der Ausgleich der Stubaier durch Fabian Gleirscher. Daniel Auer erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:1 für die Wipptaler. Spannend blieb es auch in Hälfte zwei: Milan Stojanovic gelang postwendend der erneute Ausgleich. Die Entscheidung und damit die glorreichen Siegespunkte für den FC Wipptal brachte der Treffer zum Endstand von 3:2 durch Mathias Eller. Ein glückliches Ende für die Wipptaler in einem für ihn gelungenen Derby auf beiden Seiten ortete Stubai-Coach Viktor Strele: "Ein Unentschieden wäre für mich ein gerechtfertigtes Ergebnis gewesen, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen!" Er zeigte sich nichtsdestotrotz sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Chancen habe es auf beiden Seiten zur Genüge gegeben, der kleinere Platz hat seiner Meinung nach den Gastgebern in die Hände bespielt. "Es bleibt spannend, ich freue mich schon auf das Rückspiel!" Josef Mader, Trainer des neu formierten FC Wipptal, darf jedenfalls stolz auf sein Team und den gelungenen Derby-Sieg sein.

