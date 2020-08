Am vergangenen Wochenende wurden unter strengen Auflagen die Tiroler Meisterschaften im Open Water Schwimmen am Hechtsee/Kufstein durchgeführt. Die Neustifterin Tamara HUTTER konnte sich mit einem tollen Wettkampf die Silbermedaille bei den Juniorinnen holen. Die Masters des SV StuBay Telfes konnten sich mit Gerald DARINGER (Gold) in der AK40 über einen Tiroler Meister über 2,5km und mit Margit HUTTER (Silber) über eine Vizemeisterin in der AK45 freuen. Als toller Teamerfolg konnte danach noch ein solider 5. Platz in der 4 x 1,25km mixed Staffel in der Allgemeinen Klasse durch Tamara Hutter, Margit Hutter, Klaus Enrich und Gerald Daringer erschwommen werden. DANKE dem Veranstalterteam und dem Landesschwimmverband Tirol für die Organisation und die Durchführung.