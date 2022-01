Wir stehen für Erfindergeist und Vermittlung von Know-How in unserer Region.

In unserem High-Tech- Zentrum entwickeln wir mit viel Leidenscha! hochwertige Kochfeldlösungen und produzieren komplexe Metallkomponenten sowie Baugruppen für verschie- denste Branchen. Als Zulieferbetrieb unterstützen wir namha!e Kunden wie Bora, Fissler, Miele und V-Zug.

Abwechslungsreiche Projekte und Programmpunkte stehen auf dem Wochenplan unserer Lehrlinge in der Metalltechnik sowie Betriebslogistik: Bewegungssimulationen am PC sowie komplexe Vorgänge bei der Werkzeugproduktion verstehen lernen, Hand anlegen und den Dreh raushaben. Mit dem Auge fürs Detail und dem Interesse an praktischen Aufgaben macht die Arbeit in unserem modernen Maschinenpark in Matrei am Brenner einfach Spaß. Neben der Entwicklung und Herstellung von Stanz-, Zieh- und Biegewerkzeugen stellt auch die Betriebslogistik einen wichtigen Bereich dar. Als Schnittstelle zu unseren Kunden gewährleistet sie, dass stets ausreichend Ware in höchster Qualität intern sowie extern bereitsteht und fachgerecht gelagert ist.

Starte deine Lehre bei GWM

Das Miteinander, den Austausch untereinander und die persönliche Entwicklung schreiben wir als moderne Genossenschaft mit einem starken Team von 170 Personen groß. Unsere Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten und Perspektiven scha eine Atmosphäre der gegenseitigen Inspiration. Dabei spielen junge Menschen, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen und mit anderen Augen die Dinge betrachten, eine wichtige Rolle. Sie sind die Zukun! unserer Region – Made in Matrei.

DEINE LEHRE BEI GWM:

» Metalltechniker (m/w/d) Werkzeugbau:

Du stellst Werkzeuge und Vorrichtungen her,

die es Maschinen und Menschen erst ermöglichen ihre Arbeit aufzunehmen.

» Betriebslogistiker (m/w/d):

Du sorgst dafür, dass immer genug Ware intern sowie extern für unsere Kunden bereitsteht.

Du möchtest mehr über die Ausbildung und GWM wissen?

Komm zum Schnuppern zu uns und verschaffe dir einen Einblick!

Romana Zimmermann (Personalabteilung)

jobs@gwm.co.at | 05273/6222 401

Ihr Partner für Kochfeldtechnologien und Innovationen aus Tirol

Gerätewerk Matrei e.Gen. | Naviser Straße 1

6143 Matrei am Brenner | Austria

Tel. +43 5273 6222 | office@gwm.co.at | www.gwm.co.at