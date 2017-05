, Matrei am Brenner AT

Pfarrkirche "Maria am Wege" , Matrei am Brenner AT

Matrei am Brenner: Pfarrkirche "Maria am Wege" |

Am Samstag, dem 20. Mai 2017 um 10 Uhr sind alle recht herzlich zum Auftakt

„500 Jahre Reformation“ am Brenner, Pfarrkirche Maria am Wege

(die neue große Kirche im Zentrum) zum gemeinsamen Ökumenischen Gottesdienst, gelesen von: evang. Pfarrerin Frau Dr. Kautzky (Innsbruck), kathol. Pfarrer Attila

Nagy (Brenner), Vertretern der serbisch-orthodoxen Kirche sowie Geistlichkeiten aus dem Wipptal eingeladen. Musikalisch umrahmt vom Ensemble „BachWerkVocal“ aus Salzburg und einer Bläsergruppe aus Gries, ebenso Kirchenchor Brenner-

Gossensass.



Es ist die Auftaktveranstaltung für alle Veranstaltungen zwischen

Meran und Wien, mit Abstecher Mittenwald, im Jahre 2017.

Beginn 20.05. am Brenner, Ende 31.10.2017 in der Christuskirche Ibk.