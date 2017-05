Gaudi für alle, Geschenkskorb-Schießen für Jung oder Alt

, Kranebitten , 6150 Steinach am Brenner AT

Der Eisschützenverein Steinach veranstaltet am 19. Mai, 26. Mai und am 2. Juni

jeweils von 18 - 21 Uhr in der Stocksporthalle Steinach ein Geschenkskorbschießen für Jung oder Alt, eingeladen sind vor allem Hobbyschützen die sich aus 5 Schuß Massln und 5 Schuss auf die Plattln zusammengezählt den Sieg erkämpfen sollten. Die Wertung erfolgt ganz speziell getrennt in Eisschützen mit Spielerpass und Hobbyschützen ohne Spielpass, für die ersten 5 jeder Gruppe gibt es tolle Geschenkskörbe zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern wird auch

noch separat ein Geschenkskorb verlost. Der Ausschuss des Eisschützenvereins Steinach würde sich über eure zahlreiche Teilnahme sehr freuen.