AT

Steinach am Brenner

, Steinach am Brenner AT

Pfarrsaal , Steinach am Brenner AT

Das Team vom Kasperltheater HoLaRo, spielt am Dienstag, den 09. Mai 2017 um 15.00 Uhr im Pfarrsaal in Steinach am Brenner das Stück „Kasperl und das verzauberte Auto“. Ein Kasperlstück für Kinder ab 3 Jahre.