Krämermarkt in Telfes

Die Schützenkompanie Telfes i. Stubai veranstaltet am nächsten Samstag den

6. Mai von 10 bis 16 Uhr beim Musikpavillon in Telfes einen kleinen aber feinen Handwerkermarkt. Ca. 30 Aussteller, vorwiegend aus dem Stubai und Wipptal, präsentieren ihre Waren aus eigener Erzeugung. Kaffee und Kuchen werden vom Vinzenzverein für gute Zwecke in Telfes serviert. Kommt vorbei zum Schauen, Staunen, Verkosten und natürlich auch Kaufen. Für Unterhaltung sorgt die Schützenkompanie Telfes.