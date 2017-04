AT

Am 06. Mai 2017 um 20.00 Uhr findet die Rock & Dance Party Vol. IV in der Tennishalle des Stubay Freizeitcenters statt. Der Eintritt ist frei.

Für beste Unterhaltung sorgen die Torpedos New Generation und DJ Rekt.

Für das Catering sorgt Autner’s Schmankerlmanufaktur. Der Veranstalter ist Wolfpeace.