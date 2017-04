Tag der Sonne am Kirchplatz in Navis

Navis: Kirchplatz |

Am 6. Mai ist der Naviser Tag der Sonne. Zusammen mit tausenden von anderen Gemeinden in Europa rücken wir an diesem Tag das Thema Sonnenenergie ins Rampenlicht und sagen: "Ja - zu Solar". Wir feiern auch, was wir in Navis bisher erreicht haben, denn Navis ist Spitzenreiter in Tirol in der Nutzung der Sonnenenergie. Seit 2016 sind wir auch e5 Gemeinde und setzen unseren Weg für erneuerbare Energie und eine enkeltaugliche Zukunft fort. Am Programm steht: Sonnenfestl mit Verpflegung, Testmöglichkeit für E-Autos, E-Roller und E-Bikes; Kinderprogramm, Informationen zu Photovoltaik und Solarthermie, Solar-Würstel-Kocher und Schulaktion Sonnenblumenpflanzen. Wir freuen uns auf Zahlreichs Kommen und vor allem Sonnenschein! Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Festanlage statt.