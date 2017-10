14 JAHRE – WAS NUN?



WANN?

23. Oktober 2017

19.00 Uhr



WO?

Gemeindesaal Mieders

Dorfstraße 19, 6142 Mieders



VERANSTALTUNG FÜR ALLE INTERESSIERTEN



Was tun nach der Pflichtschule - in einen Lehrberuf einsteigen oder weiter in die Schule gehen?



Die Entscheidung ist gerade in diesem Alter schwierig. Lassen Sie sich helfen!



Eltern und Jugendliche erhalten von Experten einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und hilfreiche Tipps zur Schul- und Berufswahlentscheidung.





DABEI SIND:

- Armin Saxl (AMS – Berufsberatung Jugendliche)

- Mag. David Kitzbichler (Landesschulrat – Bildungsberatung)



Nähere Infos bei GV Thomas Leitgeb (tommi.leitgeb@gmail.com oder 0676-7490878)