Alice im Klimaland jetzt auch auf Französisch

11.09.2018, 07:45 Uhr

Mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ihre Expertise für diese Arbeit von Margret Boysen eingebracht, die seit 2016 in deutschen Buchhandlungen erhältlich ist und sich an erwachsene Leser richtet. "Dieses schöne Buch, das die größtmögliche Reichweite haben sollte, erzählt die Geschichte des Klimawandels in Form eines 'Märchens über die Wahrheit' ", sagt Lord Martin Rees, ehemaliger Präsident der britischen Royal Society und Master des Trinity College in Cambridge. Jetzt wird die Reichweite tatsächlich auf Frankreich ausgedehnt.Weblink zum französischen Verlag: https://www.editions-lepommier.fr/alice-au-pays-du... Weblink zur Originalveröffentlichung: https://www.edition-rugerup.de/?product=alice-der-...