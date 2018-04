Antje Boetius erhält den Communicator-Preis 2018

23.04.2018, 23:27 Uhr

Ich möchte Ihnen Frau Prof. Antje Boetius heute vorstellen.Sie tritt für die Verbesserung des Dialogs zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ein, da dies nach Ihrer Meinung zusammengehört. Dabei zeichnet sie sich durch sehr persönliche und authentische Art der Kommunikation aus.Ich würde mich freuen wenn Sie ihren Podcast sich anhören, Sie werden für 1 Std. 27 garantiert belohnt.Der "Communicator-Preis – Wissenschaftspreis des Stifterverbandes" wird jährlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Stifterverband verliehen und ist mit 50.000 Euro dotiert. Mit dem Preis soll der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gestärkt werden.Antje Boetius erhält den Preis für ihr langjähriges Engagement in der Vermittlung ihrer eigenen Forschung über die Tiefsee und die Polarregionen sowie allgemeiner Fragen des Wissenschaftssystems und der Wissenschaftskommunikation.„Der Communicator Preis ist für mich eine ganz besondere Auszeichnung, weil er eine Leistung würdigt, die wir nicht oft genug als Teil von wissenschaftlichen Aktivitäten verstehen. Es geht um den Dialog mit anderen, um Vielfalt von Wort, Ton und Bild, um Erkenntnisse zu transportieren, um Wissen zu teilen und aufzunehmen", sagt die AWI-Direktorin.Die Jury hob bei ihrer Entscheidung insbesondere Antje Boetius’ Selbstverständnis als Wissenschaftlerin hervor, für die die Vermittlung von Forschungsarbeit und -erkenntnissen an unterschiedliche Zielgruppen und ihr politisches Engagement für eine Verbesserung des Dialogs zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammengehöre. Dabei zeichne sie eine sehr persönliche und authentische Art der Kommunikation aus. Antje Boetius mache überdies auch das Vorläufige und Prozesshafte wissenschaftlichen Arbeitens deutlich und klammere die damit verbundenen Unsicherheiten nicht aus.Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury aus Wissenschaftsjournalisten, Kommunikations- und PR-Fachleuten unter dem Vorsitz von DFG-Vizepräsidentin Prof. Dr. Julika Griem. Verliehen wird der Communicator-Preis 2018 im Rahmen der Jahresversammlung der DFG am 2. Juli in Bonn.

Es muss ein Gefühl sein wie vor Hunderten von Jahren, als die Naturforscher zu fremden Kontinenten aufbrachen, um neue Arten zu entdecken und die Erde zu vermessen. Antje Boetius knüpft nahtlos an diese große Ära an: Zu ihren Tiefsee-Expeditionen ist sie auf den größten Forschungsschiffen weltweit unterwegs, an Bord sind U-Boote, unbemannte Tauchroboter und hochkomplexe Messsysteme. „Wir erstellen Karten von Regionen, die noch nie zuvor jemand gesehen hat", sagt die Meeresbiologin, die seit einigen Monaten auch das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven leitet. In den vergangenen Jahren war Boetius vor allem in den Polarregionen unterwegs. Dort testete sie mit ihrem internationalen Team zuletzt nagelneue High-Tech-Forschungsgeräte: Tauchroboter etwa, die unter Eisschollen entlangfahren und zum Meeresboden abtauchen. Sie bringen Erkenntnisse über die entlegensten Regionen der Welt mit, wo Menschen nicht tauchen können. Für die Forscherin ist die Vielfalt an Arten und Lebensräumen im Meer an sich ein Schatz. In ferner Zukunft könnte darin sogar der Schlüssel zu medizinischen Fortschritten liegen: „In der Tiefsee erreichen einige Lebewesen, deren Verwandte im Flachwasser ein paar Jahre alt werden, eine Lebensdauer von Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Wie funktioniert das?“Vor allem will Antje Boetius erforschen, welche Rolle der Ozean für die Entstehung und die Zukunft des Lebens auf der Erde spielt. Vor einigen Jahren machte sie einen spektakulären Fund: Kleine Mikroorganismen entdeckte sie, die Methangas im Meeresboden veratmen. Wenn es diese Organismen nicht gäbe, vermutet Boetius, wäre die Erde wohl zu warm für menschliches Leben.Während sie in ihrer Arbeit zwischen Forschungsschiff, Laboren, Büros und Konferenzräumen pendelt, träumt sie manchmal von einer Expedition, wie es sie bislang nur bei Jules Verne gibt: „Ich fände es phantastisch, mehrere Wochen unter Wasser zu leben und direkt mitzubekommen, wie das Leben dort funktioniert – einfach wie Kapitän Nemo im U-Boot zu sitzen und mir die Weltmeere von unten anzuschauen.“ So wie eine Entdeckerin der Tiefsee; zu Orten reisen, die noch kein menschliches Auge gesehen hat, und davon erzählen, was unser blauer Planet noch für Geheimnisse birgt.