Aus Politik und Forschung

24.04.2017, 08:29 Uhr

Vor einem Monat, am 23.3.2017 hat die World Meteorological Organization (WMO) ihren jährlichen Klimabericht für das vorangegangene Jahr veröffentlicht. Der bestätigte erneut, dass mit dem globalen Anstieg der Temperaturen vielfache weitere Änderungen im Klimasystem zu beobachten sind.sagte der Leiter des Weltklimaforschungsprogramms David Carlson. Zusätzlich zum kompletten Bericht findet sich eine Zusammenfassung der Highlights in der Presseinformation und als interaktive Karte auf der WMO-Website.

4.2 UBA zieht für Deutschland Bilanz: Emissionen und UmweltbewusstseinAuch das Umweltbundesamt hat das vergangene Jahr in einer Nahzeitprognose analysiert und kommt zu keinem erfreulichen ersten Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr haben ein erhöhtes Güterverkehrsaufkommen, insbesondere auf der Straße, eine kühlere Witterung sowie der zusätzliche Schalttag im Jahr 2016 zu einem leichten Anstieg der Treibhausgas-Emissionen geführt. Demnach stiegen die Emissionen um fast vier Millionen Tonnen und damit um rund 0,4 Prozent auf 906 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente. Genauso hat das Umweltbundesamt in einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage untersucht, wie sich das Umweltbewusstsein in Deutschland 2016 entwickelt hat. Auf die offen gestellte Frage nach den aktuell wichtigsten Problemen nannten 21 Prozent Umwelt- und Klimaschutz – Platz drei hinter Zuwanderung (55 Prozent) und Frieden und Sicherheit (47 Prozent). Mehr Informationen zur Nahzeitprognose und zur Bevölkerungsumfrage finden Sie auf der Website des UBA.4.3 Mitwirkende für IPCC-Sonderberichte gesuchtDer IPCC sucht geeignete Fachleute für die Mitarbeit im Kernteam für die Erstellung von zwei Sonderberichten:• IPCC-Sonderbericht über die Ozeane und die Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima ( Webseite, In Deutschland und Österreich erfolgt die Nominierung über das BMUB mit Unterstützung der deutschen IPCC-Koordinierungsstelle.Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten trifft der Vorstand des IPCC.