Bernhard Aichner begeisterte in Steinach

28.04.2017, 16:54 Uhr

Tiroler Bestsellerautor präsentierte finales Werk der furiosen "Totenfrau" Trilogie

STEINACH (ml). Großer Publikumsandrang herrschte am vergangenen Dienstag in Steinach bei der seit Monaten ausverkauften Autorenlesung des Tiroler Schriftstellers Bernhard Aichner. Der Bestellerautor präsentierte in den Räumlichkeiten des bis auf den letzten Platz gefüllten SchuLabor Auszüge aus seinem aktuellen Roman „Totenrausch“, dem fulminanten Finale seiner international erfolgreichen Totenfrautrilogie rund um die Bestatterin und Serienmörderin Brünhilde Blum. Im Anschluss ließen es sich die zahlreichen Fans des sympatischen tiroler Erfolgsautors, der mit Anektoten seiner holprigen Erstversuche als jugendlicher Schriftsteller bereits zu Beginn des Abends die Lacher auf seiner Seite hatte, nicht nehmen, das ein oder andere Foto mit ihrem Idol zuschießen. Als Veranstalter dieses gelungenen Abends fungierten einmal mehr Das Schulabor in Kooperation mit der Tyrolia Steinach.