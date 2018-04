Durch Achtsamkeit zum klimaverträglichen Leben

29.04.2018, 08:33 Uhr

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich hinsichtlich Nachhaltigkeit auf der technischen Seite viel getan, aber unsere Verhaltensweisen sind vielfach schädlicher geworden. Das zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit unserer konsumorientierten Lebensweise immer relevanter wird. Wie können sogenannte suffiziente Lebensstile kultiviert werden, die ein gutes Leben mit minimalem materiellem Ressourcenbedarf ermöglichen?Viele Menschen sehen diese Diskussion vor allem unter dem Gesichtspunkt des Verzichts – zum Beispiel Verzicht auf Fleisch, Flugreisen und Autofahrten. Für andere geht es vielmehr darum, Werte in den Vordergrund zu rücken, die unter einer konsumorientierten Lebensweise leiden. Sie begreifen Suffizienz als Wertewandel von einem Haben- zu einem mehr Seins-orientierten Leben. Aus diesem Blickwinkel wird Nachhaltigkeit zu einer kulturellen Herausforderung. Denn technologische Neuerungen oder politische Reglementierungen allein reichen nicht aus, um Menschen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, wenn die kulturelle Lebensweise weiterhin Konsum in den Mittelpunkt stellt.Nach ersten Diskussionen hierzu in den neunziger Jahren zukunftsfähiges Deutschland Ein Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung die Relevanz eines kulturellen Wandels hin zu einer Kultur der Achtsamkeit und Teilhabe.Seit einiger Zeit erfährt die Kultivierung von Achtsamkeit etwa durch Meditation und Yoga enorme gesellschaftliche Beachtung. Achtsamkeit beruht hierbei auf einer 2500 Jahre alten buddhistischen Meditationspraxis und bezeichnet eine bewusst wahrnehmende, nicht wertende Geisteshaltung gegenüber dem gegenwärtigen Moment, für das Jetzt.Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, dass sich Achtsamkeit gezielt trainieren lässt und zu einer gesteigerten Wahrnehmung und höheren Konzentration führt. Aufgenommenes wird weniger bewertet, die Identifizierung mit eigenen Gefühlen und Gedanken ist geringer. Neben einer Reihe gesundheitlicher Potenziale trägt Achtsamkeitspraxis damit dazu bei, dass Praktizierende eine erhöhte Reflexionsfähigkeit haben und reaktiven Verhaltensmustern weniger stark verhaftet sind.Es kann wichtige Impulse geben für eine vermehrte Abkehr von materialistischen Werten, ein leichteres Überwinden alter Gewohnheiten und eine stärkere Fokussierung auf das Selbst. Der Neurowissenschaftler Ulrich Ott formuliert es so: „Wenn Sie erkennen, wer Sie sind, zu sich kommen und Ihre innere Mitte finden, können Sie beginnen, selbstbestimmter zu leben und Diskrepanzen zwischen Ihrem Wollen und tatsächlichem Tun zu reduzieren.“ Und ist ein solches Bewusstsein nicht genau das, was wir brauchen, um Lebensstile zu kultivieren, die dem entsprechen, was wir eigentlich längst erkannt haben? Denn wenn wir das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Übereinkommens wirklich ernst nehmen, muss sich unsere Welt und unsere Lebensweise fundamental ändern.

Wälzen wir damit nicht die Kosten unserer Bequemlichkeit auf künftige Generationen ab?Dr . Thomas Bruhn ist Physiker und leitet das Projekt Denkweisen und Geisteshaltungen für das Anthropozän (AMA) am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. Ida Schepelmann ist Mitarbeiterin im Projekt und studiert Cultural Engineering.