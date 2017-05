Experten äußern sich zu nachhaltiger Entwicklung und Bundestagswahl

10.05.2017, 12:55 Uhr

Im September 2015 hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Welt bei den Vereinten Nationen auf 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung geeinigt, die so genannten Sustainable Development Goals, die weltweit bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen und auch Entwicklungsanliegen von Menschen reicherer Länder ansprechen. Die Agenda 2030 stelle "Menschen und den Planeten, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft in den Mittelpunkt", so der Brief weiter. Nachhaltige Entwicklung sei eine gemeinsame Aufgabe, die vom öffentlichen Bekenntnis lebe. "Auf beides ist unsere Demokratie angewiesen. Wir möchten Sie deshalb nachdrücklich bitten, die Agenda 2030 und die SDGs in Ihrem Wahlprogramm an prominenter und themenübergreifender Stelle zu verankern." Ein Fokus auf einzelne umwelt- oder entwicklungspolitische Aspekte würde dem universellen und integrierten Charakter der Agenda 2030 nicht gerecht werden, so die Unterzeichner.Das deutsche Sustainable Development Solutions Network (SDSN) wurde 2014 von führenden deutschen Wissensorganisationen als Teil des weltweiten SDSN Netzwerks gegründet. Es bündelt Wissen, Erfahrung und Kapazitäten deutscher Wissenschafts-, Wirtschafts- und zivilgesellschaftlicher Organisationen, um eine nachhaltige Entwicklung Deutschlands und deutsches Engagement für nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern. Insgesamt wirken in dem Netzwerk mehr als 30 führende Forschungsinstitute, Interessenverbände und Stiftungen als Mitglieder und Partner zusammen. Vorsitzende des Lenkungsausschusses sind Dirk Messner vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik DIE und Gesine Schwan von der Humboldt-Viadrina Governance Platform.Eigene Anmerkung:Ich wünsche mir für Österreich einen inneren Streit in der Sache, aber nach außen eine einheitliche Darstellung. Dies gilt für alle ... quasi Einhaltung von einem Politik Kodex.Fähige Politiker werden gebraucht. Eine Zerrreisprobe hilft keinem, siehe Dr. Mitterlehner mit seinem Rücktritt. Nicht die am lautesten Schreien sind es wirklich. Es gibt genügend Aufgaben, die es zu lösen gilt, hieran werden die Lösungen gemessen.Wer hier keinen brauchbaren Vorschlag innerhalb eines halben Jahres vorlegt, der soll bitte gehen.Schluss mit dem Kindergarten ...