Globaler Erwärmungstrend mit Höhen und Tiefen, aber ohne Verlangsamung oder Beschleunigung

26.04.2017, 11:50 Uhr

Anmerkung:“Kurzfristige Schwankungen der globalen Temperatur sind normal, und können irreführend sein“, sagt Leitautor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. „Da es immer Fluktuation gibt, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen echten Trendveränderungen und auf der anderen Seite Erscheinungen, die nur Ausdruck des 'Rauschens' im System sind.“ In den meisten wissenschaftlichen Publikationen, die eine vermeintliche Unterbrechung des Erwärmungstrends diskutieren, haben keine sorgfältige statistische Analyse geboten. In der nun veröffentlichten Untersuchung haben die Wissenschaftler, unter ihnen zwei Statistiker, fünf getrennte Datensätze zur globalen Temperatur untersucht – NASA GISTEMP, NOAA, HadCRUT4, die Überarbeitung von HadCRUT von Cowtan und Way, und Berkeley Earth Surface Temperature BEST.Zwar zeigen die Daten zur globalen Temperatur kürzere Perioden einer größeren oder kleineren Erwärmung, und sogar kurze Phasen der Abkühlung. Die Schlüsselfrage der Wissenschaftler war, ob diese Schwankungen statistisch signifikant sind im Sinne einer Abschwächung oder Beschleunigung der globalen Erwärmung, oder ob sie lediglich zu erwartende Fluktuationen - oder 'Rauschen' – sind. „Wir fanden heraus, dass es alles Rauschen ist“, sagt Rahmstorf.