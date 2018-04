Hannover Messe: DLR zeigt Innovationsideen und Möglichkeiten zur Flexibilisierung des Energiesystems

21.04.2018, 13:50 Uhr

Einen Computer durch Bewegung programmieren oder sich in unbekanntem Terrain lediglich mit optischen Sensoren verorten und orientieren, das zeigt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf der Hannover Messe in Halle 2 an Stand C57. Dort präsentiert das DLR Technologiemarketing-Innovationen und -Innovationsideen, die aus Forschungsergebnissen entwickelt wurden.: Science2Business: Ideen werden InnovationenDurch Bewegungen einen Computer instruieren, der diesen Arbeitsschritt danach exakt ausführen kann, ohne eine weitere Programmierung - diese Möglichkeit bieten der Kinfinity-Suit und der Kinfinity-Glove.Dabei werden dieMit der Technologie können unter anderem Arbeitsschritte aus der Ferne gesteuert oder komplexe Bewegungen in der Chirurgie und bei Fertigungsprozessen trainiert werden. Die Technologie kommt aus dem DLR-Institut für Robotik und Mechatronik und wird in der DLR-Ausgründung Kinfinity weiterentwickelt.Das DLR-Institut für Optische Sensorsysteme hat in den vergangenen zehn Jahren die Technologie "Integrated Positioning System" (IPS) entwickelt. IPS ist speziell für die Echtzeit-Eigenverortung und 3D-Kartierung in unbekannten Indoor- und Outdoor-Umgebungen geschaffen worden. Vorbild ist der menschliche Orientierungssinn. Das System funktioniert auch, wenn keine externe Verortungsinfrastruktur wie GPS, GNSS oder Wi-Fi zur Verfügung steht. Das DLR überführt die Technologie derzeit gemeinsam mit dem Industriepartner Deutsche Montan Technologie (DMT) in die kommerzielle Anwendung.Das DLR-C.R.O.P.®-Verfahren ist eine rein biologische Methode zur Erzeugung von Düngemitteln aus biologischen Abfallstoffen und starkstickstoffhaltigen Abwässern. Die umweltfreundliche Rückgewinnung von Nährstoffen sowie der Emissions- und Gewässerschutz unserer Erde stehen im Vordergrund dieser Technologie. Ziel ist vor allem die Rückgewinnung von Stickstoff und Phosphat aus Gülle und stickstoffhaltigen Abwässern und die Weiterverarbeitung zu einem Düngemittelgranulat. Zudem ist damit die Entfernung von Medikamentenrückstanden möglich. Die C.R.O.P.® zugrundeliegende Idee des nachhaltigen und emissionsarmen Anbaus von Nutzpflanzen hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Konzept bioregenerativer Lebenserhaltungssysteme aus der Raumfahrt. In beiden Fällen wird Abfall als ein wertvoller Rohstoff betrachtet und einer weiteren Nutzung zugeführt.Diese und weitere Innovationen finden Sie auf dem DLR-Stand in Halle 2/Stand C57.Ha: Energie weiter denken - die Schlüsselrolle der SektorenkopplungWas in Wohngebäuden bislang über separate Versorgungswege für Strom, Gas, Öl, Benzin oder Diesel gewährleistet wurde,Eine wesentliche Herausforderung für die zuverlässige Energieversorgung in dezentralen Systemen ist ein intelligentes Energiemanagement. Das DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme erforscht, wie durch intelligente Energieflüsse in Wohngebäuden die Bereiche Mobilität, Wärme und Strom miteinander verknüpft werden können. Unter anderem ist das Institut im Projekt "Energetisches Nachbarschaftsquartier" (ENaQ) am Aufbau eines klimaneutralen Wohnquartiers mit zirka 110 Wohneinheiten in Oldenburg beteiligt. Auf der Messe werden die Energieflüsse innerhalb eines intelligenten Wohngebäudes an einem Hausmodell anschaulich dargestellt.Immer mehr Pakete werden individuell an die Haustür des Kunden geliefert. Elektrisch angetriebene Lastenräder sind dabei eine zukunftssichere Lösung für den Transportsektor: Speziell auf der Strecke zwischen Verteilzentren und Kunden, der sogenannten "letzten Meile", sind sie schneller am Ziel als Pkw oder Transporter. Zudem sind sie flexibler und dabei lokal emissionsfrei und leise. Die DLR-Institute für Technische Thermodynamik und Fahrzeugkonzepte haben speziell für Lastenräder das Brennstoffzellenmodul FCREX entwickelt. Geplant ist, dass es im neuartigen Lastenrad MovR der Firma Rytle GmbH zum Einsatz kommt. Der Vorteil des Brennstoffzellen-Rads: Es hat eine große Reichweite und kann sehr schnell betankt werden. Das robuste System kann zudem auch im Winter bei niedrigen Temperaturen problemlos eingesetzt werden. Auf der Hannover Messe kann das Brennstoffzellenrad im Außenbereich der Halle 27 Probe gefahren werden.Mit steigenden Anteilen schwankender erneuerbarer Energie an der Stromerzeugung Deutschlands und der Welt wächst die Notwendigkeit, große Mengen elektrischer Energie über mehrere Tage preiswert zu speichern.In einer Carnot-Batterie wird Strom mittels einer Hochtemperaturwärmepumpe in Wärme auf einem Temperaturniveau zwischen 50 °C und 500 °C umgewandelt. Diese Wärme wird preiswert in Wasser (50 °C) oder Flüssigsalz (500 °C) gespeichert und bei Bedarf mittels eines Wärmekraftprozesses in Strom zurückverwandelt. Ein wertvoller Zusatznutzen von Carnot-Batterien besteht in der Möglichkeit, neben gespeichertem Strom auch Wärme und Kälte abzugeben. Auf der Hannover Messe stellt das DLR das Prinzip eines solchen Speichers vor.